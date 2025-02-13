ثلثهم في غزة.. عام 2024 يشهد مقتل أكبر عدد من «الصحفيين»

أفاد تقرير “لجنة حماية الصحفيين” الأمريكية، “بأن عام 2024 شهد مقتل أكبر عدد من الصحفيين، ثلثهم في غزة”.

وأشارت اللجنة إلى “مقتل ما لا يقل عن 124 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام، بينهم نحو ثلث الصحفيين الفلسطينيين الذين قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة”.

وأضافت: “تظهر تأثيرات النزاعات على الصحافة بشكل واضح من خلال العدد غير المسبوق للصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلوا في حرب إسرائيل على غزة، حيث بلغ عددهم 85 في عام 2024، و78 في عام 2023”.

ولفتت اللجنة إلى أن “عدد النزاعات العالمية قد تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية”، وقالت: “تشير جميع عمليات القتل التي وقعت عام 2024 إلى زيادة المخاطر التي يتعرض لها المراسلون والعاملون في وسائل الإعلام، وما يشكله ذلك من تهديد لتدفق المعلومات على مستوى العالم”.

وخارج قطاع غزة ولبنان، سجلت اللجنة “مقتل 39 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام في 16 دولة، وكانت أبرز الدول من حيث عدد القتلى هي السودان وباكستان والمكسيك وسوريا وميانمار والعراق وهايتي”.

وبحسب ما نقلت وكالة “د ب أ”، عن اللجنة، فإن “هذا العدد يعد الأعلى منذ أن بدأت اللجنة جمع البيانات قبل أكثر من 30 عاما. وكان الرقم القياسي السابق هو مقتل 113 صحفيا في عام 2007، خلال حرب العراق”.