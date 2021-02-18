ثلوج على أسنام الجمال.. طقس شديد البرودة يجتاح 3 دول عربية

عدة دول عربية تأثرت بمنخفض جوي بارد جدا يتمركز شرق قبرص ويصل حتى المناطق الشمالية في السعودية أسفر عن تساقط كثيف للثلوج.

وأدى المنخفض الجوي لهطول أمطار وثلوج غزيرة في بعض الدول منها الأردن التي تعرضت لكمية كبيرة من الثلوج وصل سمكها إلى 30 سم، ما أجبر الحكومة على إعلان تعطيل الدوام الرسمي للوزارات والدوائر الحكومية اليوم الخميس.

في لبنان، أدت العواصف الثلجية إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب المدن، حيث تجتاح البلاد عاصفة شديدة جراء هذا المنخفض الجوي الذي بدأ الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وفقا للوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت مؤسسة الكهرباء في بيان، أنه “بنتيجة العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان، تعرضت الشبكة الكهربائية.. إلى صدمة على خطوط التوتر العالي، مما أدى بدوره الى انفصال كافة المجموعات الإنتاجية بالتتالي عن الشبكة الكهربائية”.

وأضافت الوكالة: “وبناء عليه، انقطعت التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية بما فيها بيروت الإدارية، وحاليا تواصل الفرق الفنية جهودها لإعادة المجموعات تباعا إلى الخدمة، وبالتالي إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا الى مختلف المناطق”.

وبحسب الأرصاد الجوية، فإن المرتفعات الجبلية في إقليم كردستان العراق ستتعرض لتساقط الثلوج، الخميس.

وضربت العاصفة سوريا، الأربعاء، وتسببت بإغلاق الطرق وإلغاء الامتحانات الجامعية في دمشق، في وقت غطت الثلوج البلدات الواقعة شمال البلاد.

وبعد انقطاع سنوات، تساقطت الثلوج في الضفة الغربية، إضافة إلى القدس، في وقت يستمر فيه تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية.

أما السعودية، أيضا تأثرت بالمنخفض الجوي شديد البرودة في المناطق الشمالية، حيث أظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط الثلوج على الجمال في مدينة تبوك التي عادة من تشهد تساقط للثلوج في فصل الشتاء.

وانتشر وسم “#ثلوج_تبوك” في موقع تويتر، حيث غرد سعوديون عن العاصفة الثلجية التي تضرب تبوك بصور ومقاطع فيديو للثلوج التي غطت المناطق الصحراوية. وفقا لما ذكرت قناة “الحرة”.

📍 شاهد

عاصفة ثلجية قوية في العاصمة الأردنية عمان الان #ثلوج_الأردن

الخميس ٦-٧-١٤٤٢هـ

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. pic.twitter.com/ujcJug6OUl — طقس (@tqqs) February 18, 2021

@rashidalmethen#ثلوج_سوريا

انقطاع الطرق في العديد من المناطق

فتح طريق في منطقة بيت ياشوط غرب سوريا pic.twitter.com/D7aBcPV6Ls — Diab zaza🇸🇾 (@ZazaLoran) February 17, 2021