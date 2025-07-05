ثلوج في عزّ الصيف وحرائق تلتهم الغابات.. تركيا بين نقيضين مناخيين صادمين (فيديو)

مشهد نادر وصادم يعكس الاضطراب المناخي المتسارع، حيث تساقطت الثلوج بشكل غير معتاد على مناطق في شمال شرق تركيا، الجمعة، في وقت تكافح فيه مناطق أخرى من البلاد حرائق غابات مدمرة تهدد السكان والطبيعة على حد سواء.

وفي محافظات مثل ريزي وطرابزون وأرضروم وبايبورت، تفاجأ السكان بزخات ثلجية غطت المنازل والأشجار بطبقة بيضاء سميكة في مشهد أقرب إلى يناير منه إلى يوليو.

الصحفي التركي غنتشاه كرفضلي أوغلو عبّر عن ذهوله من هذا الحدث المناخي، قائلًا: “أنا في الـ65 من عمري، ولم أرَ في حياتي الثلج يتساقط في يوليو هنا في ريزي، لقد استمر تساقط الثلوج لأكثر من 4 ساعات، وهي ظاهرة غير مسبوقة”.

وتُظهر صور نشرتها وكالة “دوغان” منزلًا حجريًا في ريزي مغطى بثلوج تجاوزت سماكتها 10 سنتيمترات، وامتد تساقط الثلوج على شريط طوله قرابة 10 كيلومترات في أقصى شمال شرق تركيا، وسط انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأفادت وكالة “الأناضول” بأن أمطارًا غزيرة هطلت في طرابزون، قبل أن تتحول إلى ثلوج في المرتفعات، بينما شهدت بايبورت تساقطًا ثلجيًا كثيفًا بعد أمطار مساء الخميس.

على الطرف الآخر من البلاد.. حرائق تلتهم الأخضر واليابس

في تناقض صارخ، كانت مناطق في غرب وجنوب تركيا تواجه كوارث طبيعية من نوع آخر. فقد اندلعت أكثر من 10 حرائق غابات ضخمة، الجمعة، تسببت في مصرع شخصين على الأقل في إزمير، حيث تتوقع الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وزير الغابات التركي إبراهيم يوماكلي أعلن أن الحرائق باتت تحت السيطرة جزئيًا في إزمير، لكن الوضع لا يزال خطيرًا في مقاطعتي موغلا وهاتاي، مشيرًا إلى أن “الرياح العاتية تُصعّب السيطرة على النيران”.

وأضاف: “رجال الإطفاء يخوضون صراعًا عنيفًا لاحتواء الحرائق المشتعلة في هاتاي، قرب الحدود السورية”.

وكشف يوماكلي أن 624 حريقًا اندلعوا خلال أسبوع واحد فقط، بعضها نجم عن أعطال كهربائية أو سوء استخدام للمعدات الزراعية.

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية علي يرليكايا اعتقال 44 شخصًا واحتجاز 10 آخرين على خلفية الحرائق، موضحًا أن بعضهم من العمال والمزارعين الذين استخدموا آلات تطلق شرارات في ظروف غير آمنة.

ويرى الخبراء أن هذه الظواهر المتطرفة– من تساقط ثلوج في الصيف إلى موجات حر وجفاف وحرائق– تؤكد تفاقم تداعيات التغير المناخي الناتج عن النشاط البشري، مؤكدين أن هذه الأحداث لم تعد نادرة بل تتكرر بوتيرة متسارعة.

https://twitter.com/Arnavut_Esra/status/1941066975742234699?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1941066975742234699%7Ctwgr%5Eba369bafce575df60b085b6bb33e1a58106caded%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1806940-D985D982D8A7D8B7D8B9-D981D98AD8AFD98AD988-D8AAD8B1D983D98AD8A7-D8ADD8B1D8A7D98AD994D982-D8BAD8A7D8A8D8A7D8AA-D8A7D984D8BAD8B1D8A8-D988D8ABD984D988D8AC-D8A7D984D8B4D8B1D982