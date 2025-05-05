ثنائي الوداع الرقمي.. واتساب وسكايب يغادران حقبة من الذكريات التقنية

في تحوّل رقمي كبير يطوي صفحة من ذكريات المستخدمين، يشهد شهر مايو الجاري خروج اثنين من أشهر رموز التواصل في العصر الرقمي من دائرة الاستخدام الواسع، إذ أعلنت مايكروسوفت رسميًا إيقاف خدمة Skype، بينما أغلق واتساب الباب نهائيًا أمام عدد من أجهزة آيفون التي تنتمي إلى ما يُعرف بزمن “الآيفون الكلاسيكي”.

في السياق، أعلنت شركة ميتا المالكة لتطبيق واتساب وقف الدعم نهائيًا لعدد من طرازات آيفون الأقدم، اعتبارًا من بداية مايو، ما يعني أن مستخدمي هذه الأجهزة لن يتمكنوا بعد الآن من تشغيل التطبيق أو تلقي التحديثات الأمنية.

وبدأت شركة “ميتا”، المالكة لتطبيق “واتساب”، يوم الإثنين، تنفيذ قرارها بوقف التحديثات وخدمات الدعم لعدد من أجهزة “آيفون” التي مر على إصدارها أكثر من عشر سنوات، ما يعني توقف عمل التطبيق تدريجيًا على هذه الطرازات.

ووفقًا لبيان الشركة، فإن الهواتف المتأثرة تشمل iPhone 5s وiPhone 6 وiPhone 6 Plus، العاملة بإصدار iOS 15.1 أو ما دونه.

وأوضحت “ميتا” أن هذه الإصدارات لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات الأمان التي تعتمدها “واتساب”، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ القرار بهدف حماية بيانات المستخدمين وضمان تجربة آمنة.

ووفق الشركة، حتى تاريخ 5 مايو، كان لا يزال بإمكان أجهزة تعمل بنظام iOS 12 أو أعلى استخدام “واتساب”، إلا أن التحديث القادم سيتطلب وجود iOS 15.1 على الأقل، ما يعني أن الأجهزة غير القابلة للتحديث ستُستبعد تلقائيًا من الخدمة.

وأفادت الشركة أن المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة قديمة ولم يقوموا بتحديثها منذ فترة، قد يكون من الضروري لهم الانتقال إلى جهاز أحدث لمواصلة استخدام “واتساب”، خاصة بعد أن يصبح الدعم محدودًا أو غير متوفر على هذه الأجهزة.

هذا وتعود طرازات iPhone 5s و6 و6 Plus إلى الفترة بين 2013 و2014، وقد أوقفت شركة “أبل” رسميًا دعمها في عام 2016، وأدرجتها ضمن قائمة الأجهزة القديمة، ما يعني عدم توفر خدمات صيانة أو تحديثات برمجية أو قطع غيار، وبالإضافة إلى “واتساب”، لم يعد بإمكان مستخدمي هذه الأجهزة الوصول إلى تطبيقات شهيرة أخرى مثل “إنستغرام” و”سبوتيفاي”، التي بدورها بدأت بسحب الدعم عن الأنظمة الأقدم تدريجيًا.

وفي تعليق رسمي، أكدت “واتساب” أن الشركة تراجع بانتظام أنظمة التشغيل المدعومة، وتُجري تعديلات لضمان التوافق مع متطلبات الأمان الحديثة، وجاء في البيان: “تتغير الأجهزة والبرمجيات باستمرار، لذا نقوم بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها بشكل منتظم ونجري التحديثات. قبل أن نتوقف عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، ستتلقى إشعارات داخل التطبيق وتذكيرات عدة مرات لترقية النظام”.

كما شددت الشركة على أهمية تحديث نظام التشغيل لضمان استمرار عمل التطبيق، حتى بالنسبة لبعض الأجهزة الحديثة التي لم يتم تحديثها منذ فترة.

وللتحقق من نظام التشغيل الحالي، يمكن للمستخدمين التوجه إلى “الإعدادات”، ثم اختيار “عام”، ثم “حول”، حيث يظهر رقم إصدار iOS المثبت على الجهاز، وفي حال توفر إصدار أحدث، يمكن الانتقال إلى “تحديث البرنامج” ضمن “الإعدادات”، ثم الضغط على “تثبيت الآن” لبدء التحديث. كما يمكن تفعيل خيار “التحديثات التلقائية” لضمان وصول التحديثات الأمنية والبرمجية أولًا بأول.

هذا وتشكل مسألة توافق التطبيقات مع أنظمة التشغيل تحديًا متصاعدًا في عالم التكنولوجيا، حيث تتطور البرمجيات بسرعة، وتُفرَض معايير أمان صارمة لحماية خصوصية المستخدمين وبياناتهم. تطبيق “واتساب”، كمنصة تراسل تستخدمها أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، يعتمد بشكل أساسي على التشفير من طرف إلى طرف وتقنيات حديثة للتخزين والمعالجة، وهي تقنيات لا يمكن تكييفها مع الأجهزة القديمة التي لا تدعم الميزات البرمجية الحديثة.

ومنذ عام 2021، اتخذت “ميتا” سياسة تدريجية لتقليص دعم “واتساب” على الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة من iOS وأندرويد على حد سواء، مستندة إلى تقارير أمنية وتحليلات أداء تؤكد أن استمرار تشغيل التطبيق على هذه الأنظمة يُعرض المستخدمين لمخاطر أمنية متزايدة.

كما أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه عالمي أوسع تتبعه شركات كبرى مثل “أبل” و”غوغل”، يهدف إلى تشجيع المستخدمين على تحديث أجهزتهم أو أنظمتهم لتظل متوافقة مع التطبيقات الحديثة، وتُجنبهم الثغرات الأمنية والاختراقات التي باتت أكثر تعقيدًا وذكاءً من أي وقت مضى.

وداعًا سكايب… مايكروسوفت تطوي صفحة من تاريخ الاتصال الرقمي

في خطوة تُنهي عقدين من الريادة في مجال التواصل عبر الإنترنت، أعلنت شركة مايكروسوفت رسميًا إيقاف خدمة Skype الشهيرة للمراسلة ومكالمات الفيديو، اعتبارًا من 5 مايو الجاري، واضعةً بذلك حدًا لإحدى أبرز أيقونات الاتصال الرقمي التي رافقت الملايين حول العالم منذ عام 2003.

وأوضحت الشركة، في بيان نُشر على مواقعها الإلكترونية، أن تركيزها سيتحول بالكامل إلى منصة Microsoft Teams، التي باتت تمثل مستقبل التواصل والعمل الجماعي ضمن منظومة خدماتها، مشيرةً إلى أن الانتقال سيكون سلسًا ومجانيًا، دون الحاجة إلى تغيير بيانات الحساب، على أن تُنقل جهات الاتصال وسجلات المحادثات تلقائيًا إلى Teams.

وطمأنت مايكروسوفت مستخدمي Skype بأن بياناتهم ستظل متاحة حتى يناير 2026، مما يمنحهم متسعًا من الوقت للاحتفاظ بالمحتوى أو نقله أو حذفه بأنفسهم، قبل أن تُزال تلقائيًا مع بداية العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن Skype، الذي استحوذت عليه مايكروسوفت عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، تصدّر لسنوات قائمة تطبيقات الاتصال، قبل أن تتراجع شعبيته تدريجيًا في ظل صعود منافسين جدد وتغير أنماط استخدام الإنترنت حول العالم.

هذا ويمثل هذا التراجع المزدوج لكل من Skype وواتساب على الأجهزة القديمة نهاية فصل مهم من فصول التكنولوجيا الحديثة، حيث ارتبط كلا التطبيقين بتحولات كبرى في طريقة تواصل الناس حول العالم، ومع أن التكنولوجيا لا تتوقف عن التطور، فإن الوداع لهذه المنصات أو الأجهزة الكلاسيكية يترك أثرًا عاطفيًا لدى ملايين المستخدمين الذين عاشوا ذروة تلك المرحلة الرقمية.