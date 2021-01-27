ثوران جديد لبركان جبل ميرابي في إندونيسيا

قالت الوكالة الجيولوجية الإندونيسية إن بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة الإندونيسية أطلق رمادا حارقا وغيره من الحطام البركاني اليوم الاربعاء.

استيقظ بركان جبل ميرابي، اليوم الأربعاء، من سباته مجددا، وبعث نحو محيطه بسيول من الحمم وسحابة من الغازات الحارقة.

وأكد رئيس المركز الإندونيسي لعلوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في مدينة يوغياكارتا، هانك حميدة، أن ما حصل اليوم يعد أكبر تدفق للحمم منذ رفع السلطات في نوفمبر الماضي مستوى الخطر في جبل ميرابي، الذي يعد أنشط بركان في البلاد.

وبادرت السلطات في نوفمبر إلى إجلاء نحو 2000 شخص من محيط البركان، لكن معظمهم قد عادوا إلى ديارهم حتى الآن، ولم يتم إجراء أي عمليات إجلاء جديدة في ظل الثوران الجديد.

وأبقت السلطات مستوى الخطر في البركان عند 2 أرفع درجة، وأصدرت توجيهات إلى المواطنين بالابتعاد لما لا يقل عن 5 كيلومترات عن فوهة البركان.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.

وتقع إندونيسيا على منطقة الحزام الناري في المحيط الهادئ، التي تضم نحو 128 بركانا نشطا ووتعرف بالاضطرابات الزلزالية.

وفي سياق متصل، ثار بركان جبل ميرابي البالغ ارتفاعه 2968 مترا عدة مرات منذ .2018

وكان آخر ثوران مميت له في عام 2010، عندما تسبب في وفاة أكثر من 340 شخصًا ونزوح أكثر من 60 ألفا، وهو الأكثر نشاطا من بين 127 بركانا في إندونيسيا.