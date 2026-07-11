ثورة الأجهزة مستمرة.. موتورولا «تراهن على القوة» ومايكروسوفت تعيد حساباتها

بدأت شركة موتورولا الترويج لهاتفها الجديد Edge 70 Max، الذي يأتي بهيكل متين ومواصفات تقنية قوية تجمع بين الأداء العالي وقدرة التحمل، في محاولة لتعزيز حضورها ضمن سوق الهواتف الذكية المنافسة.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، إلى جانب مقاومة الماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في ظروف مختلفة تتطلب مستوى مرتفعًا من الحماية.

وزودت موتورولا الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة بقياس 6.82 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1440×3168 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز وكثافة تقارب 510 بيكسل لكل إنش.

وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 7000 nits، كما تدعم تقنية HDR10، ما يوفر تجربة عرض محسنة للصور ومقاطع الفيديو.

ويعمل هاتف Edge 70 Max بنظام التشغيل أندرويد 16، ويعتمد على معالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية تصنيع 3 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 829.

ويأتي الجهاز بخيارات متعددة للذاكرة، تشمل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 12 غيغابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 أو 512 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، زودت موتورولا الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50 و8 ميغابيكسل، تتضمن عدسة ultrawide للتصوير بزوايا واسعة، مع إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل لتوفير صور واضحة لمكالمات الفيديو والتصوير الذاتي.

ودعمت موتورولا هاتفها بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، إضافة إلى مستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة.

ويحتوي الجهاز على بطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع، ما يمنحه قدرة تشغيل طويلة مقارنة بالعديد من الهواتف التقليدية.

ويأتي إطلاق Edge 70 Max ضمن توجه متزايد من شركات الهواتف الذكية نحو تقديم أجهزة تجمع بين المواصفات العالية والهياكل الأكثر متانة، خصوصًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى هواتف قادرة على تحمل ظروف الاستخدام اليومية القاسية.

مايكروسوفت توقف إنتاج Surface Go 4 وSurface Laptop Go 3 وتتجه للأجهزة الأعلى سعرًا

أوقفت شركة مايكروسوفت رسميًا إنتاج حاسبي Surface Go 4 وSurface Laptop Go 3، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو التركيز على الأجهزة الأعلى سعرًا ضمن سلسلة Surface، وفقًا لما نقله موقع Windows Central عن مصدر مطلع.

وأوضح المصدر أن مايكروسوفت لا تخطط لإعادة توفير الجهازين أو طرح دفعات جديدة منهما عبر متاجرها الرسمية، ما يشير إلى ابتعاد الشركة عن فئة الحواسب ذات الأسعار المقبولة التي كانت تمثل خيارًا للمستخدمين الباحثين عن أجهزة Surface منخفضة التكلفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إعادة ترتيب استراتيجية أجهزة Surface، إذ تركز مايكروسوفت حاليًا على الطرازات الأعلى سعرًا، بما يشمل سلسلة Surface Pro بشاشات قياس 12 و13 بوصة، وسلسلة Surface Laptop بأحجام 13 و13.8 و15 بوصة، إضافة إلى جهاز فاخر قيد التطوير يحمل اسم Surface Laptop Ultra.

وكشفت المصادر أن الشركة كانت تدرس إطلاق جهاز Surface Go 5 مزود بمعالج اقتصادي من كوالكوم، لكنها ألغت المشروع بسبب ضعف إقبال العملاء من المؤسسات والشركات على هذا النوع من المعالجات.

ويشكل قطاع المؤسسات جزءًا أساسيًا من سوق جهاز Surface Go 4، الذي كان يركز بشكل كبير على الاستخدامات التجارية، ما جعل تراجع الطلب على المعالجات الاقتصادية عاملًا مؤثرًا في قرار إلغاء تطوير الجيل الجديد.

وفي محاولة لتعويض غياب الأجهزة الاقتصادية، أضافت مايكروسوفت مؤخرًا نسخًا منخفضة السعر من أجهزة Surface Pro بقياس 12 بوصة وSurface Laptop بقياس 13 بوصة، إلا أن هذه الإصدارات جاءت بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت فقط.

وتبدأ أسعار هذه النسخ من 849 دولارًا لجهاز Surface Pro بقياس 12 بوصة، و949 دولارًا لجهاز Surface Laptop بقياس 13 بوصة.

وبدلًا من الاعتماد على أجهزة Surface الاقتصادية، بدأت مايكروسوفت بالترويج لحاسب Dell XPS 13 كمنافس لجهاز Apple MacBook Neo، مع مجموعة من المزايا الإضافية، بينها تقنية التعرف على الوجه Windows Hello، وشاشة تعمل باللمس، ولوحة مفاتيح مضيئة.

وتتضمن النسخة الأساسية من Dell XPS 13 معالج Intel Core 5 320، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة 8 غيغابايت، ووحدة تخزين SSD بسعة 512 غيغابايت، ويبلغ وزن الجهاز نحو كيلوغرام واحد.

وتعكس قرارات مايكروسوفت الأخيرة تحولًا في سوق أجهزة الحواسب، حيث تتجه الشركات الكبرى بشكل متزايد إلى التركيز على الأجهزة ذات المواصفات الأعلى وهوامش الربح الأكبر، بدل المنافسة في فئة الأجهزة الاقتصادية.