ثورة التوصيات على إنستغرام.. اختَر ما تراه بنفسك!

في خطوة غير مسبوقة في عالم التواصل الاجتماعي، أعلنت منصة إنستغرام أنها ستمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي يعرض لهم، من خلال إتاحة إمكانية تخصيص إعدادات خوارزمية التوصيات، وهي التي طالما كانت صندوقًا أسود غامضًا بالنسبة لمعظم المستخدمين.

وكشفت إنستغرام، المملوكة لشركة ميتا بلاتفورمز، أن عدد مستخدميها النشطين شهريًا تجاوز 3 مليارات شخص، مدفوعة بالنمو القوي في استخدام خدمات الرسائل المباشرة ومقاطع الفيديو القصيرة المعروفة بـ”ريلز”، إضافة إلى توصيات المحتوى المعتمد على الخوارزميات.

وقال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، إن المنصة ستركز بشكل متزايد على هذه الميزات في المرحلة المقبلة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإنستغرام لم تعد تعتمد فقط على متابعة الحسابات، بل على توصيات ذكية يتم تخصيصها بناءً على اهتمامات كل مستخدم.

وفي التحديثات الجديدة، سيتمكن المستخدمون من:

عرض تقييم إنستغرام لاهتماماتهم من خلال صفحة إعدادات مخصصة.

حذف أو إضافة مواضيع يودون رؤيتها أو استبعادها.

تعديل طريقة عمل الخوارزمية التي تحدد المنشورات والفيديوهات المقترحة لهم.

وسيكون هذا التغيير متاحًا في البداية في قسم ريلز، على أن يتم تعميمه لاحقًا على بقية أقسام التطبيق.

“يمكنك الدخول إلى صفحة مخصصة ضمن الإعدادات لمعرفة ما الذي تعتقد إنستغرام أنه يهمك، ثم تعديل ذلك بالكامل”، بحسب ما أوضح موسيري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل منافسة شرسة تخوضها إنستغرام ضد منصات مثل: تيك توك، التي تعتمد على خوارزميات قوية لتخصيص المحتوى، وتواجه مستقبلًا غامضًا في الولايات المتحدة وسط مطالب ببيع عملياتها. يوتيوب، التي رسّخت حضورها في مجال الفيديوهات القصيرة من خلال ميزة “شورتس”.

وفي عالم تتجه فيه المنصات أكثر نحو تخصيص المحتوى بناءً على سلوك المستخدم، يبدو أن إنستغرام تحاول تحويل التحكم بالخوارزمية إلى أداة جذب وتحسين لتجربة المستخدم، بدلًا من تركها غامضة ومثيرة للجدل.