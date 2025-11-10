ثورة بالتواصل الرقمي.. «واتساب» يتيح إجراء مكالمات دون مشاركة الرقم!

يختبر تطبيق واتساب، المملوك لشركة ميتا، ميزة ثورية ستغير قواعد التواصل الرقمي، إذ ستتيح للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية وفيديو دون الكشف عن أرقام هواتفهم الشخصية، ما يمثل نقلة نوعية في حماية الخصوصية الرقمية.

ووفق مصادر تقنية، تركز الميزة الجديدة على منح المستخدمين تحكماً أكبر في بياناتهم، خاصة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الأمان والخصوصية على الإنترنت. وستعتمد الوظيفة على أرقام افتراضية مؤقتة تُنشأ داخل التطبيق لكل مكالمة أو جهة اتصال، إضافة إلى روابط دعوة أو رموز QR تُرسل عبر الدردشة لبدء المكالمات دون تبادل الرقم الشخصي، مع واجهة اتصال داخل التطبيق مشابهة لمنصات التواصل الاجتماعي.

وستستهدف هذه الميزة بشكل خاص المستخدمين الحريصين على الخصوصية، مثل أصحاب الأعمال والمستقلين الذين يحتاجون للتواصل مع العملاء دون الكشف عن أرقامهم، والمؤثرين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتفاعلون مع جمهور واسع ويرغبون بالحفاظ على أمان رقمهم، بالإضافة إلى أي شخص يتردد في مشاركة رقم هاتفه مع معارف جدد.

وسيطرح واتساب الميزة تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة، ضمن جهوده المستمرة لتحقيق التوازن بين سهولة التواصل وحماية الهوية الرقمية. كما سيقدم التطبيق ما يعرف بـمفتاح اسم المستخدم، وهو رمز اختياري يمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في من يمكنه الاتصال بهم، بحيث لا تسمح المكالمات إلا لمن يملك هذا المفتاح أو من لديه محادثة سابقة نشطة.

وتعد هذه الخطوة تأكيداً على التزام واتساب بتعزيز أمان المستخدمين وتقديم أدوات مبتكرة للحفاظ على الخصوصية، مما قد يعيد تعريف الطريقة التي يتواصل بها المستخدمون دون الحاجة للتضحية بأمان معلوماتهم الشخصية.