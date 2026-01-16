ثورة تقنية جديدة في الأسواق

أعلنت شركة Oppo عن إطلاق هاتفها الجديد Oppo A6c الذي يعد منافساً قوياً في سوق هواتف أندرويد الذكية المتوسطة الفئة.

ويحمل الهاتف هيكلاً متيناً مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP64، مصنوعاً من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ويبلغ وزنه 210 غرامات مع أبعاد 166.6/78.5/8.6 ملم.

يأتي Oppo A6c بشاشة IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، ودقة 720/1570 بيكسل، مع تردد عرض 120 هيرتز، وسطوع 1125 nits، وكثافة تقريبية 256 بيكسل لكل إنش.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد-15 مع واجهات ColorOS 15، ومعالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 685، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC.

كاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديو FHD بمعدل 30 إطاراً في الثانية، في حين جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمة الأصابع، إضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6500 ميلي أمبير مع تقنية الشحن السريع، والشحن العكسي للأجهزة الأخرى بقوة 5 واط.

وفي قطاع الأجهزة الذكية الأخرى، كشفت Insta360 عن كاميرا ويب صغيرة تحمل اسم Link 2 Pro، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ونظام تتبع متقدم للأشخاص، ما يجعلها مناسبة لمؤتمرات الفيديو والبث المباشر بجودة عالية.

كما أعلنت شركة HMD عن سماعات لاسلكية جديدة ضمن سلسلة DUB X50 Pro، بمزايا تشمل حماية من الماء والغبار وفق معيار IPX4، وإلغاء الضوضاء (ANC)، ومعالجة إشارات صوتية عالية الدقة (Hi-Fi DSP)، واستجابة سريعة للمكالمات والألعاب.

وتأتي كل سماعة ببطارية 70 مللي أمبير، بينما تحتوي علبة الشحن على 600 مللي أمبير، ما يوفر حتى 60 ساعة تشغيل عند مستوى صوت 50%.

وأطلقت HMD أيضاً سماعات Dub S60 بتقنية Dolby Audio لتجربة صوت محيطي، وسماعات Dub P50 الأصغر حجماً مع تشغيل يصل إلى 25 ساعة، لتلبية احتياجات الاستماع اليومي والموسيقى والألعاب.