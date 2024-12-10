ثورة تكنولوجية.. «غوغل» تُطلق شريحة حاسوبية مذهلة

في خطوة هامة نحو تطوير الكمبيوتر الكمومي، كشفت شركة “غوغل”، عن أحدث تطور في مجال ما يُعرف بـ”الحوسبة الكمومية”، حيث أطلقت شريحة أطلق عليها اسم “ويلو (Willow)”، تنجز عمليات معقدة في 5 دقائق، وتتضمن اختراقات رئيسية، وتمهد الطريق إلى “كمبيوتر كمي” مفيد وواسع النطاق.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “هذه الشريحة، التي يبلغ حجمها 1.5 بوصة فقط، قادرة على إتمام عمليات حسابية معقدة في 5 دقائق فقط، بينما قد تستغرق العمليات نفسها على أجهزة الكمبيوتر التقليدية نحو 10 سبتلييون سنة (أي 10 مليار مليار سنة)، وهي مدة تتجاوز تاريخ الكون بأسره، وتتميز “ويلوWillow”، في قدرتها على تقليل الأخطاء الحسابية بشكل ملحوظ مع زيادة حجمها”.

وأعلنت غوغل أن “الهدف النهائي هو بناء كمبيوتر “كمي” يمكن للجميع استخدامه في المختبرات والمكاتب وحتى المنازل”.

هذا “وتتمثل أهمية أجهزة الكمبيوتر الكمومية في قدرتها على تسريع العمليات الحسابية بشكل هائل، ما سيؤدي إلى تحول جذري في العديد من المجالات، مثل الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ واكتشاف الأدوية المنقذة للحياة، وعبر استخدام التأثيرات الكمومية، ستكون هذه الأجهزة قادرة على معالجة عدد هائل من البيانات في وقت واحد، ما يجعلها أسرع بكثير من الأجهزة التقليدية”.

ووفق الصحيفة، |تعمل “ويلوWillow”، باستخدام 105 كيوبت (وحدات المعلومات الكمومية)، وهو عدد أكبر مقارنة بالشريحة السابقة Sycamore التي أعلنت عنها غوغل في عام 2019، وكانت تحتوي على 53 كيوبت، ثم تطورت إلى 70 كيوبت. وهذه الكيوبتات الكمومية تسمح للكمبيوتر الكمومي بمعالجة البيانات بشكل غير تقليدي|.

جدير بالذكر أن “غوغل ليست الوحيدة في السباق نحو بناء الكمبيوتر الكمومي، حيث طورت “شركة “IBM، أيضا جهاز كمبيوتر كمي يسمى Q System One، وهو متاح للاستخدام من قبل الشركات والباحثين”.

يُشار إلى أن الحوسبة الكمومية (بالإنجليزية: Quantum Computing)‏ هي وسيلة تعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم وظواهره، مثل حالة التراكب الكمي والتشابك الكمي، للقيام بمعالجة البيانات، وفي الحواسيب التقليدية، تُقاس كمية البيانات بالبت (Bit)؛ أما في الحاسوب الكمي فتُقاس ببتّات كمومية أو “كيوبتات” (QuBit)، وهو اختصار لـ “Quantum bits”، والمبدأ الأساسي للحوسبة الكمية هو القدرة على الاستفادة من الخواص الكمية للجسيمات لتمثيل البيانات ومعالجتها، إضافةً إلى استخدام قواعد ميكانيكا الكم لبناء وتنفيذ التعليمات والعمليات على هذه البيانات.

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