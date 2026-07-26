ثورة جديدة في عالم النشر.. هل فقدت المقالات هويتها؟

أطلقت منصة نشر النشرات الإخبارية والمقالات والمدونات الصوتية “بودكاست” صب ستاك أداة جديدة تهدف إلى كشف مدى اعتماد الكتّاب على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، في خطوة تسعى من خلالها المنصة إلى تعزيز الشفافية بين الكاتب والقارئ في عصر تتوسع فيه استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين معرفة ما إذا كان المحتوى الذي يطالعونه ويهتمون به مكتوباً بشكل كامل من قبل الكاتب، أو تمت الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في إنتاج جزء منه، أو صياغته بالكامل باستخدام أدوات ذكية.

وأعلنت صب ستاك دمج برنامج “بانغرام” المتخصص في اكتشاف النصوص التي تم إنشاؤها بمساعدة الذكاء الاصطناعي، لتوفير إمكانية فحص المنشورات والتعليقات والردود المنشورة على المنصة، بهدف تقدير حجم مساهمة الكاتب البشرية مقارنة بالمحتوى الناتج عن أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه منصات المحتوى الرقمي تحدياً متزايداً يتعلق بانتشار النصوص المنتجة آلياً، وسط مخاوف من تراجع جودة المحتوى وفقدان الثقة بين الجمهور والناشرين، خصوصاً مع سهولة إنتاج كميات كبيرة من المواد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشار موقع “تك كرانش” المتخصص في أخبار التكنولوجيا إلى أن هذه الخاصية قد تحمل تأثيرات متناقضة على منصة صب ستاك، إذ يمكن أن تؤدي على المدى القصير إلى الكشف عن وجود عدد كبير من النشرات التي لم تُنتج بالكامل بجهد بشري، ما قد يثير تساؤلات حول أصالة بعض المحتويات المنشورة ومدى استقلالية المنصة كمصدر للأخبار والمقالات.

وأضاف التقرير أن هذه الخطوة ربما تؤثر على صورة صب ستاك باعتبارها منصة تستضيف محتوى نوعياً من الكتّاب المستقلين، في حال كشفت الأداة عن انتشار واسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد المنشورة.

لكن على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن أدوات الكشف عن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد المنصة على المدى الطويل في تحسين جودة المنشورات، والتقليل من انتشار ما يعرف بـ”المحتوى الرديء الناتج عن الذكاء الاصطناعي”، إضافة إلى منح القراء قدرة أكبر على تقييم المواد التي يستهلكونها.

وتنضم صب ستاك بهذه الخطوة إلى مجموعة متزايدة من المنصات الرقمية التي بدأت تطوير أدوات تساعد المستخدمين على التمييز بين المحتوى الذي ينتجه البشر والمحتوى الذي يتم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وخلال الفترة الماضية، بدأت منصات التواصل الاجتماعي اعتماد إشارات توضيحية للصور ومقاطع الفيديو المصنوعة بالذكاء الاصطناعي، فيما اتجهت بعض منصات بث الموسيقى إلى وضع علامات على الأعمال الموسيقية التي تم تأليفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما أقدمت بعض الخدمات على إزالة هذا النوع من المحتوى في حالات معينة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة صب ستاك كريس بست أن استخدام الذكاء الاصطناعي يجب أن يركز على مساعدة المبدعين وليس استبدال الجزء الأساسي من العملية الإبداعية.

وقال بست إن المنصة تسعى إلى دعم الكتّاب في كل ما يتعلق بالنشر والوصول إلى الجمهور، لكن الجزء الأصعب والأكثر قيمة يجب أن يبقى بيد الإنسان، والمتمثل في امتلاك فكرة تستحق القراءة والاهتمام والمشاركة.

وأوضح أن قيمة الكاتب لا تكمن فقط في إنتاج النص، بل في امتلاك الرؤية والفكرة والخبرة التي تمنح المحتوى معناه، بينما يمكن للمنصة والتقنيات الحديثة أن تساعد في إيصال هذا المحتوى إلى الجمهور بصورة أكثر فعالية.

وتعكس خطوة صب ستاك تحولاً جديداً في علاقة منصات النشر بالذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد النقاش يدور فقط حول قدرة هذه التقنيات على إنتاج المحتوى، بل حول كيفية ضمان الشفافية والحفاظ على الثقة في بيئة رقمية أصبحت فيها الحدود بين الإنتاج البشري والآلي أكثر صعوبة في التمييز.