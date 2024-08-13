ثورة جديدة في علاج مرض السكري

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، أن علماء أعلنوا تطوير نوع جديد من “الأنسولين الذكي” لعلاج مرض السكري، متوقعة أن يحدث ثورة في إنقاذ حياة الملايين من المرضى حول العالم”.

وذكرت الصحيفة، أن “النوع الجديد من الأنسولين الذكي يتكيف مع مستويات السكر في الدم المتغيرة، مما قد يقلل من عدد مرات حقن الأنسولين اللازمة لمرضى السكري من النوع الأول إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع”.

وحسب صحيفة “الغارديان”، “فإن هذا الاكتشاف يعتبر خطوة كبيرة في علاج مرض السكري، حيث يتعين على المرضى حاليا حقن أنفسهم بالأنسولين الصناعي حتى 10 مرات يوميا”.

ووفق الصحيفة، “يحاكي الأنسولين الجديد التغيرات الطبيعية في مستويات السكر في الدم، مما يجعله أقرب إلى العلاج الدوائي الموجود، وقد حصلت 6 مشاريع بحثية لتطوير هذا الأنسولين المغير لقواعد اللعبة على تمويل قدره 3 ملايين جنيه إسترليني”.

ويعتقد الخبراء أن “هذا الأنسولين سيساعد المرضى على إدارة حالتهم بشكل أفضل وتحقيق التوازن في التحكم في نسبة السكر في الدم وتجنب نقص السكر في الدم”.

وبحسب الصحيفة، “من المتوقع أن يحدث ثورة في علاج مرض السكري من النوع الأول ويحسن بشكل كبير من حياة الملايين من المرضى حول العالم”.