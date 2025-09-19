ثورة رقمية.. بريطانيا تبدأ صيد الجواسيس من «الإنترنت المظلم»

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن خطوة جديدة لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6) تهدف إلى تجنيد جواسيس جدد لصالح المملكة المتحدة عبر شبكة الإنترنت المظلم.

وفي إطار جهودها لتعزيز الأمن الوطني والدفاع ضد التهديدات المتزايدة من الإرهاب الدولي ونشاط أجهزة الاستخبارات المعادية، أطلقت المملكة المتحدة منصة إلكترونية آمنة جديدة للمراسلة تُعرف باسم “الناقل الصامت”.

وهذه المنصة تُعد الأولى من نوعها التي تستخدم خاصية إخفاء الهوية التي يوفرها الإنترنت المظلم، مما يتيح لمن يملكون معلومات حساسة من أي مكان في العالم، خاصة المتعلقة بالإرهاب أو الأنشطة الاستخباراتية المعادية، فرصة التواصل بشكل آمن مع جهاز (إم آي 6) وعرض خدماتهم.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة إيفيت كوبر: “مع تغير العالم وتضاعف التهديدات التي نواجهها، يجب أن نضمن أن تظل المملكة المتحدة دائما متقدمة بخطوة على خصومنا، وكالاتنا الاستخباراتية ذات المستوى العالمي تقف في خط المواجهة لهذه التحديات، وتعمل خلف الكواليس لحماية الشعب البريطاني”.

ومن المقرر أن تتاح هذه البوابة الإلكترونية بدءًا من يوم الجمعة، مع نشر تعليمات مفصلة حول استخدامها عبر القناة الرسمية لجهاز (إم آي 6) على موقع “يوتيوب”.

كما نصحت السلطات البريطانية المستخدمين بالوصول إلى المنصة عبر شبكات (في بي إن) موثوقة وأجهزة غير مرتبطة بهوياتهم الشخصية لضمان أقصى درجات الأمان والسرية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الساحة الدولية تصاعدًا في النشاطات الاستخباراتية والتجسسية، حيث تسعى الدول الكبرى إلى توسيع شبكاتها الاستخباراتية وتحديث أدواتها لتواكب التحديات الجديدة.