ثورة في البطاريات.. الذكاء الاصطناعي يكتشف مواد واعدة لتخزين طاقة أكثر كفاءة

استخدم فريق من العلماء تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي لاكتشاف مواد جديدة واعدة يمكن أن تُحدث ثورة في تكنولوجيا البطاريات، مما يفتح آفاقًا نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة في تخزين الطاقة.

تعتمد التكنولوجيا الحالية على بطاريات الليثيوم-أيون التي تواجه تحديات مثل انخفاض كثافة الطاقة وفقدان الكفاءة مع الوقت، إلى جانب حساسيتها للحرارة. وللتغلب على هذه المشكلات، يعمل الباحثون على تطوير “البطاريات متعددة التكافؤ” التي تستخدم عناصر أكثر وفرة وأقل تكلفة، مع قدرة تخزين أكبر.

ولحل العقبات التقنية المتعلقة بحجم الشحنة والأيونات الأكبر في هذه البطاريات، استعان الفريق بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف آلاف التركيبات الكيميائية بسرعة، واكتشف 5 هياكل جديدة لأكاسيد المعادن الانتقالية المسامية التي تسمح بنقل الأيونات الكبيرة بسرعة وأمان.

وقال البروفيسور ديباكار داتا من معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا: “الذكاء الاصطناعي سمح لنا باستكشاف فضاء واسع من التركيبات واختيار الأنسب لتطوير بطاريات متعددة التكافؤ قابلة للتطبيق عمليًا”.

وأكد الفريق العلمي صحة النتائج من خلال محاكاة تقليدية، وقد نُشرت الدراسة في مجلة Cell Reports.

هذا الاكتشاف قد يسرّع تطوير بدائل فعالة ومستدامة لتقنية بطاريات الليثيوم-أيون المستخدمة حاليًا في المركبات الكهربائية والأجهزة الذكية.