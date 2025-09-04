ثورة في القوة العسكرية والتكنولوجيا القتالية.. الصين تكشف عن «أسلحة ليزرية خارقة»

أثارت أنظمة الليزر القتالية الصينية LY-I اهتمام المحللين العسكريين خلال العرض العسكري الذي أقيم في العاصمة بكين يوم 3 سبتمبر، بمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار في الحرب ضد اليابان، حيث تم الكشف عن أحدث القدرات الدفاعية لجيش التحرير الشعبي الصيني.

ويُعد نظام LY-I أقوى سلاح ليزري صيني حاليًا، مخصصًا أساسًا لمهام الدفاع الصاروخي، ويصفه الجيش الصيني بأنه “وسيلة مجربة لاعتراض الصواريخ، بما في ذلك الصواريخ المجنحة المحمولة جوًا”.

وبحسب روسيسكايا غازيتا، خلال الفعالية، عرضت الصين ثلاثة أنظمة ليزر قتالية، كان أبرزها مجمع LY-1 المطور للبحرية الصينية، المركب على شاحنة Shacman بأربع محاور، وزُوّد النظام بوحدة طاقة قوية في حجرة خاصة، يُعتقد أن طاقتها تكفي لتوجيه عدة نبضات ليزرية قادرة على إسقاط الصواريخ المعادية، ما يعكس مرونته وقدرته على إعادة الانتشار بسرعة.

إلى جانب LY-1، تم الكشف عن مجمعين بريين لليزر مخصصين للقوات البرية، أحدهما مركب على شاحنة والآخر على مركبة مدرعة، مما يشير إلى تنوع المهام والحركة، ورافق هذه الأنظمة أحدث معدات الدفاع الجوي الصينية، من بينها منظومات صواريخ ومدافع، بالإضافة إلى مركبة إشعاع موجه بطاقة الميكروويف لمواجهة الطائرات المسيرة والأسلحة عالية الدقة.

وفي سياق متصل، تواصل روسيا تطوير منظوماتها الخاصة من الأسلحة الليزرية. إذ يستخدم الجيش الروسي منظومة “بيريسفيت” لحماية المواقع الاستراتيجية وقوات الصواريخ من الأقمار الاصطناعية للاستطلاع عبر إعماء أجهزتها بإشعاع ليزري قوي.

كما أفادت تقارير بأن روسيا اختبرت بالفعل أسلحة ليزرية في ظروف قتالية، حيث تمكنت من تدمير طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى، وفي يوليو 2025، اجتاز مجمع “بوسوخ” الليزري الروسي اختبارات ناجحة بعد إصابة طائرة مسيرة خلال ثانية واحدة من مسافة 500 متر، وهو مصمم لحماية البنى التحتية الحيوية.

الجيش الصيني يشكل لواء هجومياً مزوداً بأحدث دبابات Type 100 والمركبات القتالية المتطورة

شكل جيش التحرير الشعبي الصيني لواء هجومياً برياً جديداً مجهزاً بأحدث المعدات العسكرية، حيث كشف خلال العرض العسكري الأخير في بكين عن تجهيزات متطورة تضمنت دبابات الجيل الجديد Type 100، ومركبات الدعم القتالي Type 100 FSV، بالإضافة إلى دبابات Type 99B.

وأفادت قناة “تانكودروم” الروسية نقلاً عن مصادر صينية أن هذه الوحدة العسكرية رقم 1 تعمل بنظام قيادة آلي متكامل، ما يمنحها القدرة على خوض عمليات حربية متنوعة، بما في ذلك العمليات داخل المناطق السكنية والمأهولة بالسكان.

ويجري حالياً تدريب جنود القوات المحمولة جوا على استخدام مركبات القتال الحديثة المحمولة جوا وناقلات الجنود المدرعة القابلة للإنزال جوا، إلى جانب المدافع الذاتية التي ظهرت أيضاً في العرض العسكري.

مواصفات دبابة Type 100

التسمية والتطوير: تعتبر دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث/الرابع، وتُعد تطويراً متقدماً لخلافة سلسلة دبابات Type 99.

تعتبر دبابة قتال رئيسية من الجيل الثالث/الرابع، وتُعد تطويراً متقدماً لخلافة سلسلة دبابات Type 99.

تمتاز بهيكل وبرج جديدين مع دروع مركبة متطورة ونظام دفاع نشط محتمل (APS).

مزودة بمدفع رئيسي عيار 125 ملم مع نظام تعمير أوتوماتيكي يقلل طاقمها إلى 3 أفراد، إضافة إلى رشاش متحد المحور ورشاش مضاد للطائرات.

تمتلك محرك ديزل قوي يمنحها سرعة ومرونة عالية عبر تضاريس مختلفة.

تركز على الرقمنة مع أنظمة اتصالات وبيانات متطورة، وكاميرات وأجهزة استشعار وربما رادار، مما يجعلها جزءًا من شبكة القتال الحديثة (Network-Centric Warfare). الهدف الاستراتيجي: تهدف لمنافسة الدبابات المتقدمة عالمياً مثل M1A2 Abrams الأمريكية، وتعد قفزة تقنية كبيرة للجيش الصيني نحو القوة العسكرية الحديثة.

تشير هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الهجومية البرية للجيش الصيني وتحديث قوته القتالية بأسلحة متقدمة متكاملة تواكب التطورات العالمية في مجال الحروب التقنية.