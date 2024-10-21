ثورة في عالم الإنجاب.. الروبوتات تتفوق على الأطباء بعشر مرّات

أحدثت روبوتات “التلقيح الاصطناعي” ثورة في عالم الإنجاب، حيث تفوقت على الأطباء البشريين!

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، أثبت فريق من الباحثين أن “الروبوتات المستخدمة في المصانع يمكن أن تساهم في تعزيز تكاثر البشر من خلال التلقيح الاصطناعي، بدقة تتفوق بعشر مرات على الأطباء البشريين”.

وكشف الباحثون عن “روبوت جديد، اسمه “ابريل APRIL”، يعتمد على ذراع ميكانيكية مبرمجة مسبقا، مزودة بأداة تشبه القطارة، محمية داخل حاوية زجاجية، وتم تصميم هذا الروبوت لإعداد مزارع الأجنة بكفاءة، من خلال حضانة وتغذية بويضات بشرية مخصبة في أطباق زراعة دقيقة”.

وبحسب الصحيفة، “أظهرت التجارب التي أجراها فريق الدكتور زيف ويليامز، من مركز الخصوبة بجامعة كولومبيا، أن استخدام APRIL زاد من عدد الأجنة البشرية القابلة للاستخدام بنسبة 4.2%”.

وأشار فريق البحث إلى “أن الروبوت حسّن “الدقة ومقاييس النتائج” للآباء والأمهات المحتملين، الذين واجهوا مشكلات في الخصوبة”.

وأفادت التجارب “بتحسينات ملحوظة في نتائج الروبوت مقارنة بالعلاجات البشرية، حيث ساعدت التقنية في الحفاظ على توازن درجة الحموضة المناسبة في السائل المحيط بالجنين، ما يعزز النمو والتطور”.

واقترح الفريق “أن استخدام نظام آلي لإعداد أطباق زراعة الأجنة قد يقلل من الحاجة إلى موظفين مدربين، ما قد يساهم في خفض تكاليف علاجات التلقيح الاصطناعي، التي غالبا ما تكون باهظة الثمن”.