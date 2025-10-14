ثورة في عالم التكنولوجيا.. هاتف وجهاز لوحي يذهلان الأسواق

في عالم التكنولوجيا المتسارع، حيث يهيمن آيفون على سوق الهواتف الذكية، تستعد Oppo لتقديم تحدي جديد لا يمكن تجاهله بهاتفها الرائد Oppo Reno15 Pro Max، الذي يعد بمواصفات تصويرية وتقنية تضعه في منافسة قوية مع أفضل أجهزة آبل، وفي نفس الوقت، تدخل vivo بقوة إلى ساحة الأجهزة اللوحية عبر إطلاق حاسبها اللوحي vivo Pad5e، الذي يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق والسعر المنافس، ليعيد تعريف معايير الأجهزة المحمولة، فيما تستعد آبل لإطلاق 3 منتجات جديدة هذا الأسبوع.

Oppo تتحدى أجهزة آيفون الجديدة بهاتف Reno15 Pro Max بمواصفات تصوير وأداء متطورة

تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتفها الجديد Reno15 Pro Max، الذي سيشكل منافسة قوية لأحدث أجهزة آيفون من حيث التقنيات وقدرات التصوير.

وبحسب التسريبات، سيأتي الهاتف مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، تشمل عدسة ماكرو وعدسة تصوير فائق العرض، وقادرة على تصوير فيديوهات بدقة 8K، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 50 ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية.

ويحمل الهاتف هيكلًا مقاومًا للماء والغبار وفق معايير IP68/IP69، مع شاشة LTPO AMOLED قياس 6.78 بوصة، بدقة عرض (1272×2800) بكسل، وتردد 120 هيرتز، وكثافة تقريبية 454 بيكسل لكل إنش.

ويعمل Reno15 Pro Max بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعات تتراوح بين 256 غيغابايت وحتى 1 تيرابايت.

ومن حيث الاتصال، يضم الهاتف منفذي شرائح اتصال، منفذ USB Type-C 2.0، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بعد. كما يحتوي على ماسح بصمات مدمج في الشاشة.

أما البطارية، فتبلغ سعتها 6500 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، بالإضافة إلى شحن لاسلكي سريع بقوة 50 واط.

Vivo تطرح حاسبا لوحيا بمواصفات ممتازة وسعر منافس مع شاشة 12.1 بوصة وبطارية قوية

كشفت شركة Vivo عن تفاصيل حاسبها اللوحي الجديد vivo Pad5e، الذي يأتي بمواصفات ممتازة وسعر منافس، مستهدفًا فئة المستخدمين الباحثين عن جهاز متكامل وقوي.

ويتميز الحاسب بهيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 266.4×192×6.6 ملم ووزن 584 غرامًا، مع دعم قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

ويضم vivo Pad5e شاشة IPS LCD قياس 12.1 بوصة، بدقة عرض 1968×2800 بكسل، تردد 144 هيرتز، وسطوع 900 شمعة/متر مربع، وكثافة بكسلات حوالي 283 بيكسل لكل إنش.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة OriginOS 5 HD، ويعتمد على معالج Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 735، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعات 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعات 128 أو 256 غيغابايت.

وكاميرا الجهاز الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، ومدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

ويحتوي الحاسب على أربعة مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2 للشحن السريع ونقل البيانات. البطارية بسعة 10,000 ميلي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا بقوة 44 واط.

ومن المتوقع أن يطرح vivo Pad5e بسعر يبدأ من حوالي 240 دولارًا، ما يجعله خيارًا منافسًا في سوق الأجهزة اللوحية.

آبل تعلن عن 3 منتجات جديدة هذا الأسبوع لتعزيز حضورها في السوق

تستعد شركة “آبل” لإطلاق ثلاثة أجهزة جديدة هذا الأسبوع، بعد أقل من شهر على الكشف عن أحدث هواتفها الذكية، في خطوة تهدف لتعزيز تواجدها قبل موسم التسوق المرتقب.

ووفقًا لخبير الصناعة مارك جورمان، تشمل الإصدارات الجديدة:

نسخة مطورة من سماعة الرأس Vision Pro:

ستأتي مزودة بمعالج “إم 5” الأحدث وأحزمة محسّنة لراحة أفضل خلال الاستخدام الطويل. ولم يُكشف بعد عن السعر أو الوزن الجديد للسماعة، التي يبلغ وزن النسخة الحالية 600 غرام ويبدأ سعرها من 3499 جنيه إسترليني. الجيل الثامن من iPad Pro:

يحمل المعالج الجديد “إم 5” ويحل محل الجيل السابع المزود بمعالج “إم 4″، مع الحفاظ على مقاسات الشاشة السابقة (11 و13 بوصة). ومن أبرز التغييرات الشكلية إزالة الشعار الخلفي “iPad Pro”. كمبيوتر MacBook Pro بقياس 14 بوصة:

سيستفيد الجهاز من ترقية المعالج إلى “إم 5″، موجهًا لمحترفي الأعمال مع الحفاظ على مواصفاته العالية. ومن المتوقع أن تصدر نسخة 16 بوصة العام المقبل.

ومن المقرر أن تعلن آبل عن هذه الأجهزة عبر موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء المقبل، على أن تصل إلى الأسواق قبل نهاية أكتوبر 2025، دون عقد حدث خاص كما هو معتاد مع منتجات “آيفون”.