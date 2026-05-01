ثورة في عالم «الهواتف والحواسيب» الذكية.. ما آخرها؟

في سوق الهواتف الذكية الذي يشهد تنافسًا متسارعًا بين الشركات الكبرى، تواصل العلامات التجارية دفع حدود الابتكار من خلال إطلاق أجهزة تجمع بين التصميم المتطور، والأداء الفائق، والتقنيات الحديثة في التصوير والشاشات والبطاريات، مع تركيز واضح على فئات مختلفة من المستخدمين مثل عشاق الهواتف القابلة للطي، والمستخدمين الباحثين عن الأداء الاقتصادي، ومحبي ألعاب الفيديو.

موتورولا تكشف عن هاتفها القابل للطي Razr Ultra 2026 بمواصفات متقدمة

في خطوة جديدة تعكس استمرار المنافسة القوية في سوق الهواتف القابلة للطي، كشفت شركة موتورولا عن جهازها الجديد Razr Ultra 2026، والذي جاء بتصميم متطور ومواصفات تقنية عالية تجعله واحدًا من أبرز الهواتف الذكية لهذا العام.

والهاتف حصل على هيكل بأبعاد (171.5/74/7.2) ملم، ووزن 199 غرام، مع إطار مصنوع من الألمنيوم وطبقات من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، إضافة إلى حماية ضد الماء والغبار وفق معيار IP48.

أما الشاشة الأساسية فجاءت مرنة من نوع Foldable LTPO AMOLED بمقاس 7.0 بوصة، بدقة عرض (1224/2992) بكسل، وتردد 165 هرتز، وسطوع يصل إلى 5000 nits، مع دعم تقنيات Dolby Vision و+HDR10، كما حصل الهاتف على شاشة خارجية بمقاس 4 بوصات، بدقة (1272/1080) بكسل.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite ومعالج رسوميات Adreno 830، مع ذاكرة وصول عشوائي 18 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 512 غيغابايت.

وعلى مستوى التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 8K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

كما يدعم الجهاز منفذ Nano-SIM مع eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، ومستشعر بصمة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 68 واط.

vivo تكشف عن هاتف Y500s بمواصفات قوية وسعر اقتصادي

كشفت شركة vivo عن هاتفها الجديد Y500s، الذي يستهدف الفئة المتوسطة مع مواصفات تجمع بين الأداء الجيد والسعر المنافس، في محاولة لتعزيز وجودها في سوق هواتف أندرويد.

والهاتف يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، بأبعاد (166.6/78.4/8.4) ملم، ووزن 219 غرام.

والشاشة من نوع IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة، بدقة (720/1570) بكسل، وتردد 120 هرتز، وكثافة تقارب 256 بكسل/إنش، وسطوع يصل إلى 1200 nits.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة OriginOS 6، ومعالج Snapdragon 4 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 613، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وسعة تخزين 256 أو 512 غيغابايت.

وفي التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثنائية بدقة 50 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة، مع مستشعر بصمة، وبطارية ضخمة بسعة 7200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 واط.

OnePlus تطلق Ace 6 Ultra الموجه لعشاق الألعاب بمواصفات رائدة

دخلت شركة OnePlus بقوة إلى سوق هواتف الألعاب من خلال إطلاق هاتفها الجديد OnePlus Ace 6 Ultra، الذي صُمم خصيصًا لتقديم أداء مرتفع وتجربة لعب سلسة مع مواصفات من الفئة العليا.

والهاتف يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهة ColorOS 16، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 9500 بتقنية 3 نانومتر، مع معالج رسوميات Mali-G1 Ultra MC12، وذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وتخزين داخلي يبدأ من 256 غيغابايت ويصل إلى 1 تيرابايت.

ويأتي الجهاز بهيكل مقاوم للماء والغبار بمعايير متعددة IP66/IP68/IP69/IP69K، بأبعاد (162.5/77.5/8.5) ملم، ووزن 217 غرام، مع زجاج مقاوم للصدمات في الواجهة الأمامية وطبقة بوليمرية خلفية من السيليكون.

والشاشة من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، بدقة (1272/2772) بكسل، وتردد 165 هرتز، وسطوع يصل إلى 1800 nits، مع دعم تقنيتي HDR10 وDolby Vision.

وفي التصوير، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة (50+8) ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو 4K، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، والأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى بطارية بسعة 6800 ميلي أمبير تدعم شحنًا سريعًا جدًا بقدرة 120 واط.

OnePlus تكشف عن حاسبها اللوحي الجديد Pad 4 بمواصفات قوية وأداء متقدم

أعلنت شركة OnePlus عن إطلاق حاسبها اللوحي الجديد OnePlus Pad 4، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الحواسب اللوحية العاملة بنظام أندرويد، ومنافسة أبرز الأجهزة من حيث الأداء والمواصفات التقنية.

ويأتي الجهاز بهيكل مصنوع من الألمنيوم مع طبقة زجاجية مقاومة للصدمات والخدوش، وبأبعاد 289.7 × 209.8 × 5.9 ملم، ووزن يبلغ 672 غرامًا، كما يدعم لوحة مفاتيح خارجية وقلمًا ذكيًا مخصصًا للكتابة والرسم على الشاشة.

ويضم OnePlus Pad 4 شاشة من نوع IPS LCD بقياس 13.2 بوصة، بدقة عرض 2400 × 3392 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز، وكثافة تقارب 315 بكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 1000 شمعة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة OxygenOS 16، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المصنّع بتقنية 3 نانومتر، إلى جانب معالج رسوميات Adreno 840، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 256 أو 512 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، يأتي الجهاز بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

كما زودت OnePlus الجهاز بنظام صوتي يتكون من 8 مكبرات صوت عالية الأداء، إضافة إلى منفذ USB Type-C 3.2، وبطارية كبيرة بسعة 13380 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 واط.