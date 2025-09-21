ثورة كاملة في إدارة الاجتماعات.. زووم تطلق «رفيق الذكاء الاصطناعي»

أطلقت منصة مؤتمرات الفيديو “زووم” مجموعة واسعة من الخصائص الجديدة، تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم ومنافسة التطبيقات الأخرى، أبرزها ما يسمى بـ “رفيق ذكاء اصطناعي” يعمل عبر تطبيقات الاجتماعات، بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الملاحظات الخاصة، وجدولة الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوليد صور رمزية تشبه المستخدمين.

وتم تصميم هذه الخصائص لتمكين المستخدمين من إدارة الاجتماعات بشكل أكثر فعالية، سواء عبر منصة زووم نفسها أو عبر منصات منافسة مثل غوغل مييت ومايكروسوفت تيمز.

وتشمل التحديثات قدرة رفيق الذكاء الاصطناعي على توسيع الملاحظات وتنظيمها تلقائياً، مع ميزة البحث عبر المنصات المختلفة لاسترجاع المعلومات من تطبيقات غوغل ومايكروسوفت.

وتستلهم زووم أسلوبها من تطبيق غرانولا لتدوين الملاحظات، إذ تسمح للمستخدمين بكتابة ملاحظاتهم الخاصة خلال الاجتماعات، ثم يقوم الذكاء الاصطناعي بترتيب هذه الملاحظات وتحويلها إلى محتوى منظم يمكن الرجوع إليه لاحقاً.

كما تعتزم المنصة تقديم خصائص جديدة متعلقة بالتقويم، حيث يستطيع رفيق الذكاء الاصطناعي اقتراح أفضل الفترات الزمنية للاجتماعات لجميع الحاضرين، مع ميزة “إفساح المجال” لتخطي الاجتماعات غير الضرورية، ويشمل النظام أيضاً تقديم توصيات استباقية، مثل بنود جدول الأعمال والمهام المقترحة للتحضير للاجتماع، بالإضافة إلى مساعد جماعي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وبجانب تحسين إدارة الاجتماعات، تقدم زووم ميزة توليد صور رمزية واقعية، تُحاكي أفعال المستخدمين على الفيديو، لتكون بديلاً عندما لا يكون المستخدم مستعداً للتصوير المباشر، وأثار هذا التطوير جدلاً حول مخاطر استخدام التزييف العميق للصور، ما قد يدفع أقسام تكنولوجيا المعلومات في الشركات إلى التحكم بالخاصية أو إيقافها إذا لزم الأمر.