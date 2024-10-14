جائزة «نوبل» للاقتصاد من نصيب 3 علماء أمريكيين

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، منح جائزة “نوبل” في الاقتصاد لعام 2024، لثلاثة علماء وهم الأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو والأمريكيين من أصل بريطاني سايمون جونسون وجيمس روبنسون، وذلك لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار.

وقالت لجنة “نوبل”، “إن الثلاثي حصل على الجائزة “لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار”، وقد ساعدت دراسات الخبراء في تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الاجتماعية للدولة، وسيادة القانون في تعزيز مستوى رفاهية مواطنيها”.

ووفق اللجنة، “العلماء الثلاثة الحاصلون على جائزة 2024 هم: الأمريكي من أصل تركي دارون عجم أوغلو الأستاذ بمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، ولد عام 1967 في اسطنبول بتركيا، وسيمون جونسون الأستاذ بمعهد “ماساتشوستس” للتكنولوجيا، ولد عام 1963 في شيفلد بالمملكة المتحدة، وجيمس إيه روبنسون الأستاذ بجامعة شيكاغو، ولد عام 1960 في الولايات المتحدة”.

هذا “وترفق الجائزة بمكافأة مالية قدرها 11 مليون كرونة سويدية (حوالي مليون دولار)، يتم تقاسمها في حالة وجود أكثر من فائز، وهي أعلى قيمة اسمية (بالعملة السويدية) في تاريخ الجائزة الممتد لأكثر من قرن”.