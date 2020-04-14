جادو تُشيع جثامين الشهداء الذين سقطوا جراء قصف الطيران الإماراتي

حمَّل بلدي جادو الجهات المسؤولة المسؤولية عن عدم دعم المدينة. [سوشيال ميديا]

شيعت مدينة جادو، اليوم الثلاثاء، جثامين 8 شهداء من أبناء المدينة سقطوا جراء قصف الطيران الإماراتي المُسير الداعم لحفتر مواقع بالمدنية ليل الاثنين/الثلاثاء.

وشهد التشييع تجمع لأهالي المدينة وإلقاء عدة كلمات من أعيانها.

من جانبه قال الآمر السابق للقوة الوطنية المتحركة العقيد سعيد قوجيل، في كلمة له، إنهم سائرون على درب رد العدوان عن العاصمة، “فإما النصر وإما أن نلحق بشهدائنا”.

جادو فيديو.. مدينة #جادو تُشيع جثامين 8 شهداء من أبناء المدينة سقطوا جراء قصف الطيران الإماراتي المُسير لمواقع بالمدينة ليل الاثنين/الثلاثاء. Gepostet von ‎عين ليبيا‎ am Dienstag, 14. April 2020

وفي وقت سابق، نعى المجلس البلدي جادو الشهداء الذي قضوا جراء قصف الطيران الإماراتي المسير الداعم لحفتر مواقع بالمدينة.

وأوضح المجلس في بيان له، أن 8 من أبناء المدينة ارتقوا شهداء إلى جانب نحو 15 جريحا، بعدما قصف الطيران الإماراتي المُسير الداعم لحفتر تمركزات أمنية بمفرق الهوائي 18 وبوابة شكشوك.

وحمَّل البلدي الجهات المسؤولة المسؤولية عن عدم دعم المدينة وسكانها وثوراها بالمعدات والتجهيزات العسكرية رغم التهديد المتكرر من عناصر حفتر منذ بدء العدوان.

اقترح تصحيحاً