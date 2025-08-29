«جاد إدريس» يحصد برونزية العرب بسباق 200 متر في المغرب

في إنجاز جديد للرياضة الليبية، تُوّج السباح جاد إدريس بالميدالية البرونزية في سباق 200 متر فراشة – فئة الكبار، وذلك ضمن منافسات اليوم الثاني من البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية، المُقامة في المملكة المغربية.

ويأتي هذا التتويج في إطار مشاركة متميزة للبعثة الليبية، وسط منافسة قوية جمعت نخبة من أبرز السباحين العرب من أكثر من 16 دولة.

وتُعد البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية من أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى الوطن العربي، حيث ينظمها الاتحاد العربي للسباحة وتستضيفها هذا العام مدينة أكادير المغربية خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2025. وتشمل المنافسات عدة فئات عمرية ومسابقات في السباحة، الغطس، والسباحة الفنية، بمشاركة واسعة من الاتحادات الوطنية.

وعبرت وزارة الرياضة في حكومة الوحدة الوطنية عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيدةً بالأداء المتميز للسباح جاد إدريس، ومؤكدة دعمها المتواصل لكافة الرياضيين الليبيين لتمثيل الوطن في المحافل الدولية بأفضل صورة.