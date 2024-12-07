«جاكوار» تكشف عن سيارتها الجديدة وشركة صينية تتفوق على العملاق «فورد»

كشفت شركة صناعة السيارات البريطانية “جاكوار”، “أنها تستعد لعصر جديد، حيث تخطط للتحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل”.

وقالت الشركة، “إنها عرضت في أسبوع “ميامي” للفنون، سيارتها الكهربائية “Type 00”.

وبحسب الشركة، “يبلغ طول جاكوار “Type 00” أكثر من خمسة أمتار، مع قضبان نحاسية ضخمة تمر عبر المقصورة وفاصل طويل يفصل المقاعد، كما تحتوي مقدمة السيارة على شاشتين ضخمتين يمكنهما عرض المعلومات المتعلقة بالسيارة أو استخدامها لمشاهدة المحتوى وتشغيل الموسيقى والقيام بأشياء أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي على عجلة قيادة بيضاوية، ولكن لسبب ما، اختارت “جاكوار” إزالة النوافذ الخلفية والزجاج الخلفي، والذي تم استبداله الآن بكاميرات خلفية مخفية في جوانب الهيكل، بينما تم عرض السيارة بلونين، “ميامي بينك” تكريمًا للهندسة المعمارية الأيقونية في ميامي، و”الأزرق اللندني” المستوحى من اللون الأزرق الفضي البراق لسيارة جاكوار “إي تايب” في الستينيات”، بحسب الشركة.

وتقول جاكوار، “إن “Type 00” لديها مدى متوقع يصل إلى 430 ميلًا، مع توفر الشاحن السريع بمدى 200 ميل في 15 دقيقة فقط. وفيما يتعلق بالمظهر، فإن “Type 00” طويلة وواسعة جدًا، مع حواف تبدو وكأنها مستوحاة من “Tesla Cybertruck”.

شركة صينية تتفوق على عملاق السيارات الأمريكي “فورد”

تفوقت شركة السيارات الصينية الكهربائية “بي واي دي” على شركة “فورد” الأمريكية العملاقة في المبيعات.

وذكر تقرير أعدته “نيكي”، “أن “بي واي دي” BYD (اختصار لعبارة Build Your Dreams) أصبحت أول شركة تصنيع سيارات صينية تتفوق على إحدى الشركات الأمريكية الثلاث”.

وأفادت بأن “بي واي دي”، “تفوقت على “فورد” واحتلت المركز السادس على مستوى العالم من حيث المبيعات بناء على نتائج الفترة من يوليو إلى سبتمبر من 2024، وبلغت مبيعات الشركة الصينية 1.13 مليون مركبة في هذه الفترة”.