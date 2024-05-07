جاكوسو: مسار المصالحة في ليبيا طويل

أكد وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، أن مسار المصالحة الوطنية في ليبيا مسار طويل، ويقتضي العفو والتسامح والتواضع للوصول ليبيا موحدة.

وأوضح جاكوسو الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، التابعة للاتحاد الإفريقي، في تصريحات صحفية، أن الشعب الليبي قرر أن يعفو عن بعضه بعضًا، وأن يسامح بعضه بعضًا، وأن يطوي صفحة الماضي، وأن يمضي بليبيا إلى مستقبل جديد في كنف السلام والمحبة والتسامح.

ودعا جاكوسو الشعب الليبي ليحمل على عاتقه مسار المصالحة الوطنية، مشددا على أن اللجنة رفيعة المستوى، حول الشأن الليبي، التابعة للاتحاد الإفريقي برئاسة الكونغو، مستعدة لدعم هذا المسار.