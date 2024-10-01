جامعة الدول العربية ترحّب بالتفاهمات لحل أزمة المركزي

أعلنت جامعة الدول العربية “ترحيبها بالتفاهمات الليبية الأخيرة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، والاتفاق على قيادة جديدة للمصرف وتشكيل مجلس إدارة جديد”.

وقال بيان للجامعة العربية “إن الأمين العام “أحمد أبو الغيط”، يتطلع إلى أن يساهم ذلك التوافق في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الإلتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي”.

وأعرب أبو الغيط، “عن ارتياح الجامعة العربية لمثل هذه التطورات الإيجابية، مؤكداً التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها”.

هذا وصوت مجلس النواب، بالإجماع بحضور 108 نائباً على تعيين ناجي بلقاسم عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي ومرعي مفتاح البرعصي نائباً للمحافظ، على أن يشكل مجلس إدارة المصرف خلال 10 أيام.