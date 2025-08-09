جامعة الدول العربية تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث احتلال إسرائيل الكامل لغزة

تعقد جامعة الدول العربية، غداً الأحد، دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه بالكامل، وما يترتب عليه من تهجير قسري للسكان الفلسطينيين داخل القطاع وخارجه.

وأوضح مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الاجتماع سيناقش كيفية وضع حد للكارثة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة، جراء المجازر الدموية والإبادة الجماعية، بالإضافة إلى تفاقم حالة التجويع وتدمير مخيمات اللاجئين، والتوسع الاستعماري وهدم المنازل والبنية التحتية، وتصاعد اقتحامات المسجد الأقصى في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق متصل، قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم احتجاج رسمي على نية إسرائيل فرض سيطرتها الكاملة على غزة، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن سابقاً أن إسرائيل تعتزم فرض سيطرتها الكاملة على قطاع غزة بهدف توفير “محيط أمني”، ثم نقل السيطرة إلى “حكومة مدنية” جديدة، مؤكداً أن الهدف ليس الاحتفاظ بالسيطرة الدائمة على القطاع.

مبعوث البيت الأبيض يلتقي رئيس وزراء قطر في إيبيزا لمناقشة خطة شاملة لإنهاء حرب غزة

كشف موقع “أكسيوس” الإخباري، السبت، أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض، ستيف ويتكوف، سيلتقي برئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في جزيرة إيبيزا الإسبانية، لبحث خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين أن ويتكوف والجانب القطري يناقشان مقترحًا شاملاً لإنهاء الصراع، مشيرين إلى أن الإدارة الأمريكية ترغب في اتفاق “كل شيء أو لا شيء” بدلاً من صفقة جزئية.

كما أشار إلى أن قطر والولايات المتحدة يعملان على صياغة اقتراح سيتم تقديمه للأطراف المعنية خلال الأسبوعين المقبلين.

في المقابل، أعرب مسؤول إسرائيلي عن تشكيكه في قبول حماس لأي اتفاق شامل، مشيرًا إلى أن الفجوة بين الطرفين كبيرة، مما يجعل التوصل إلى حل دبلوماسي شامل أمرًا صعبًا في الوقت الحالي.