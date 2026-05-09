جامعة الدول العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة الهجمات على الخرطوم

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئًا غدًا الأحد، بناء على طلب دولة السودان، لمناقشة التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها العاصمة الخرطوم، وفق ما أعلنته جامعة الدول العربية.

وقد عممت المندوبية الدائمة للسودان مذكرة رسمية على الدول الأعضاء، طالبت فيها بعقد دورة عاجلة لبحث الهجمات التي استهدفت مطار الخرطوم الدولي وعددًا من المواقع العسكرية والمدنية خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصعيد عسكري ملحوظ، حيث سجلت العاصمة هجمات بطائرات مسيرة، هي الأولى منذ استعادة الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان السيطرة على معظم أحياء الخرطوم في مارس 2025.

واتهمت الحكومة السودانية وقواتها المسلحة كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا بالتورط المباشر في هذه الهجمات، مشيرة إلى امتلاكها أدلة تشير إلى انطلاق الطائرات المسيرة من مطار بحر دار الإثيوبي، وبعضها يعود لأصول إماراتية. كما استدعت الخرطوم سفيرها لدى أديس أبابا احتجاجًا على ما وصفته بالانتهاكات.

ويستمر الصراع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023، ما أسفر عن واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تجاوز عدد القتلى عشرات الآلاف، فيما تجاوز عدد النازحين واللاجئين 13 مليون شخص، وانتشرت المجاعة في مناطق واسعة من البلاد.

ويعتبر مطار الخرطوم الدولي رمزًا للصراع، إذ شهد معارك عنيفة في بداية الحرب، قبل أن يعود جزئيًا للعمل، ثم تعرض مجددًا لهجمات، مما يثير مخاوف من تصعيد شامل وتأثير سلبي على تدفق المساعدات الإنسانية.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجمات، واصفًا إياها بأنها تصعيد خطير يهدد السلم والأمن الإقليميين، مؤكّدًا وقوف الجامعة الكامل مع سيادة السودان ووحدة أراضيه.

وأدانت عدة دول عربية، من بينها مصر والسعودية وقطر، الهجمات على الخرطوم، في حين نفت الإمارات الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بالدعاية المضللة.