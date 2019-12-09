«جامعة السوبتاك» تُحذر من شراء سمك «الوراثة» المُستورد من تونس

حذرت جامعة السوبتاك للتكنولوجيا وإدارة الأعمال بتونس، من استهلاك سمك “الوراثة” المُنتجة في مزارع تربية الأسماك في تونس.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية موجه إلى الليبيين، أرجعت الجامعة سبب تحذيرها إلى وجود تلوث بكتيري في هذا النوع من الأسماك.

ونوهت بأن تحذيرها هذا موجه إلى الليبيين لأن أغلب هذه الأسماك يتم تصديرها إلى ليبيا.

يُشار أن سمك “الوراثة” والمعروف أيضًا باسم “الوراطة” أو “الورقة” يتراوح طوله من 20 إلى 50 سنتمتر، ويحتوي جسده على خطوط عمودية تصبح داكنة اللون أثناء فترة التـفـقيـس.

وسمكة “الوراثة” غنية بالأملاح المعدنية والفيتامينات والكالسيوم والفسفور، وتتواجد في البحر المتوسط طوال العام تقريبًا في شواطئ تونس من الشمال إلى الجنوب.