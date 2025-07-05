جامعة بنغازي تكرم مؤسسة النفط وشركة «رأس لانوف»

كرّمت جامعة بنغازي، اليوم الخميس، المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة في رئيس مجلس إدارتها وإدارة التنمية المستدامة، وشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، تقديرًا لدعمهم ومساهمتهم الفاعلة في تنفيذ مشروع “نظام الأرشفة الإلكترونية (Laserfiche)” بالجامعة.

وجاء تنفيذ المشروع الحيوي من خلال مركز المعلومات والتوثيق بجامعة بنغازي، بدعم من إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبإشراف شركة رأس لانوف، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لدعم قطاعات التعليم والتنمية التقنية بالمؤسسات الوطنية.

ويُعبر هذا التكريم عن التقدير لدور المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها في تعزيز التحول الرقمي ودعم مبادرات التنمية المستدامة، متماشياً مع مسؤولياتها الاجتماعية وحرصها على تطوير البنية التحتية التقنية للمؤسسات في ليبيا.