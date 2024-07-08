«جامعة بنغازي» من أفضل 100 جامعة في العالم

حازت جامعة بنغازي على لقب مشرف بدخولها قائمة أفضل 100 جامعة في العالم، وذلك حسب تصنيف “إنسبيريلي ” التشيكي المعروف.

واحتلت الجامعة ” حسب التصنيف”، المركز 54 على مستوى العالم، بينما حلت في المرتبة السادسة على مستوى القارة الأفريقية، وذلك في مجال كليات الهندسة، مع التركيز على قسميْ المعمار والمدني.

ومثل هذا الإنجاز ثمرة جهود وتعاون مثمر بين جميع أطراف العملية التعليمية في جامعة بنغازي، من خلال المشاركة في المسابقات العالمية المصنفة، وصولا إلى دعم الكلية والجامعة لهذه المشاركات.

وقالت الجامعة: “هذا التصنيف من معاييره الأساسية هو مدى حث الطلبة في كليات الهندسة المعمارية والمدنية في الجامعات على المشاركة في المسابقات العالمية المصنفة عن طريقه، وهو ما حثت عليه الكلية والجامعة، وفوز طلبة المعماري في الفترة الماضية، مع رفع بحوث للطلبة وأعضاء هيئة التدريس في مجالي المعماري والمدني، دعمت تصنيف الجامعة”.

جامعة بنغازي تصنف من أفضل 100 جامعة في العالم. وفقًا للتصنيف المعلن عن تصنيف "إنسبيريلي INSPIRELI ranking" التشيكي،… تم النشر بواسطة ‏University of Benghazi – جامعة بنغازي‏ في السبت، ٦ يوليو ٢٠٢٤