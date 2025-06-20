جامعة طرابلس تدخل تصنيف QS العالمي ضمن أفضل 1500 جامعة

في خطوة تُعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ التعليم العالي الليبي، حققت جامعة طرابلس تقدمًا نوعيًا بدخولها تصنيف QS العالمي لأفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، لتكون بذلك أول جامعة ليبية تنال هذا التصنيف المرموق.



ويعد هذا الإنجاز تتويجًا للجهود الحثيثة والمساعي المتواصلة التي تبذلها الجامعة من أجل الارتقاء بمكانتها الأكاديمية والبحثية إقليميًا ودوليًا.

وتُعرب الجامعة عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من ساهم في تحقيق هذا النجاح، مؤكدة أن هذا التميز يعكس التزام كافة مكوناتها بمسار التطوير والجودة، خدمة للعلم والوطن.

يذكر أن تصنيف QS World University Rankings هو أحد أبرز التصنيفات الدولية للجامعات وأكثرها اعتمادًا عالميًا، تصدره مؤسسة Quacquarelli Symonds البريطانية سنويًا ويعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس جودة الأداء الأكاديمي والبحثي للمؤسسات الجامعية حول العالم

ويرتكز التصنيف على السمعة الأكاديمية للجامعة ومستوى توظيف خريجيها إضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب وعدد الاستشهادات البحثية ونسبة التنوع الدولي في صفوف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

ويحظى تصنيف QS بمكانة مرموقة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ويُستخدم كأداة مرجعية لتقييم التميز الأكاديمي ويُسهم في تعزيز فرص التعاون الدولي واستقطاب الطلبة والباحثين من مختلف دول العالم