جامعة طرابلس تستأنف العملية الدراسية اعتبارًا من الثلاثاء المقبل

أعلنت رئاسة جامعة طرابلس استئناف الامتحانات اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى الانتهاء من التنسيق مع الجهات الأمنية ذات الاختصاص وإخلاء الحرم الجامعي من التشكيلات المسلحة كافة.

وأشارت الجامعة، في بيان، إلى استئناف العمل الإداري اعتبارًا من اليوم الأحد والانتهاء من عمليات التنظيف وإزالة مخلفات الحرب بالحرم الجامعي، وفق الصفحة الرسمية لجامعة طرابلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الثلاثاء الماضي، بدأت جامعة طرابلس تعليق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس.