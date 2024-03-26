جامعة مصراتة تتحضر لمناقشة أول رسالة دكتوراه في تاريخها

تتحضر جامعة مصراتة، للاحتفال بعقد أولى جلسات مناقشات الدكتوراه في تاريخها.

وعقد رئيس الجامعة محمد الدنفور، اجتماعا تحضيريا لهذه الغاية حضره وكيل الشؤون العلمية للعلوم الإنسانية مصطفى الشاوش، وعميد كلية الآداب الصادق سوالم، وعدد من مدراء الإدارات ومسؤولي الدراسات العليا في الجامعة.

وخلال الاجتماع نوقشت التحضيرات لأولى جلسات مناقشات الدكتوراه، والتي ستعقد ظهر السبت الموافق 20 أبريل 2024، مع تنظيم احتفال بهذه المناسبة العلمية، التي تتوج جهودها في تطوير برامج الدراسات العليا ودعم مسيرة البحث العلمي.