جامعة مصراتة تحصد المركز الأول محليًا وفق التصنيف العربي للجامعات

تحصلت جامعة مصراتة على الترتيب الأول محليًا حسب التصنيف العربي.

وتم قبول 8 جامعات ليبية دخلت التصنيف العربي، وجاءت جامعة مصراتة الأولى على جامعات ليبيا وحازت على الترتيب 51 عربيًا في التصنيف الذي يستند على 4 مؤشرات دقيقة هي (مؤشر المشاركة – مؤشر الإبداع والابتكار – مؤشر البحث العلمي – مؤشر التعليم والتعلم).

وتقدمت 208 جامعات عربية للتصنيف تم قبول 115 منها.

وتأسست جامعة مصراتة بوضعها الحالي عام 2010 بعد دمج جامعة السابع من أكتوبر مع جامعة المرقب ذلك بناءً على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم (149) لسنة 2010 م بشأن إعادة هيكلية الجامعات الليبية.

وتقع كليات الجامعة في مدن مصراتة وبني وليد وزليتن والخمس وترهونة والقره بوللي ومسلاتة وقصر خيار، ويقع المقر الرئيسي لجامعة مصراتة في مدينة مصراتة الساحلية بليبيا.

وتعتبر جامعة مصراتة إحدى الجامعات الليبية المرموقة والمشهود بتميزها العلمي والبحثي والثقافي والفني والرياضي وفي جميع الأنشطة الأدبية والاجتماعية والفكرية.