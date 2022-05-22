جامعة مصراتة تحمّل حكومة «الدبيبة» مسؤولية ضرر العملية التعليمية

طالب أعضاء هيئة التدريس بجامعة مصراتة حكومة الوحدة الوطنية إنصاف شريحة الموظفين بالجامعات الليبية، والعمل على زيادة مرتباتهم، إسوة ببقية القطاعات الأخرى.

ووصف الأعضاء في بيان لهم، أنّ زيادة مرتبات قطاعات دون أخرى، ظلم واضح وصريح على شريحة الموظفين بقطاع التعليم العالي، وفق البيان، مشددين على تضامنهم الشديد مع شريحة الموظفين بالجامعات الليبية، حتى نيل مطالبهم المشروعة.

وأشار البيان، أنّ مرتب الموظف الجامعي، لا يعدو كونه مساعدة مالية بسيطة، لا توفر أبسط المقومات البشرية، إضافة إلى أنها لا تتلاءم مع المؤشرات الاقتصادية في البلاد، محملين حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية لعدم تضرر أي طرف في العملية التعليمية.

الجدير بالذّكر أنّ عدة نقابات من موظفي الجامعات الليبية أعلنت، الأسبوع الماضي، دخولها في إضراب مفتوح للمطالبة بزيادة رواتبهم، إسوة بقطاعات أخرى.