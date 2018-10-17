جامعة مصراتة تكسب عضوية أممية في التأثير الأكاديمي

قامت منظمة الأمم المتحدة بمنح جامعة مصراتة العضوية في التأثير الأكاديمي قسم المعلومات العامة بالمنظمة الأممية.

ويأتي هذا التشريف اعترافاً بالدور العلمي لجامعة مصراتة وثمرة لجهودها في الرقي بالعملية التعليمية في ليبيا.

وتعتبر مراكز برنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة مؤسسات تتمتع بعضوية هذا البرنامج حيث تم اختيارها لتصبح مراكز بحث وابتكار حول المبادئ المحددة لبرنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة.

وقد تم اختيار مدارس لفترة عامين قابلة للتجديد حيث يتوقع أن تقوم هذه المدارس بتطوير وجمع الأبحاث المتعلقة بالمبادئ ذات الصلة، واستضافة الندوات، وورش العمل، والمناقشات عبر الويب، والنقاشات الجماعية والمؤتمرات حول المبدأ الذي اختارته تلك المدارس والبحوث المتقدمة، والتحليل والسياسة حول ذلك المبدأ وذلك داخل قاعات الدرس، وفي الحرم المدرسي وفي مجتمعاتهم.