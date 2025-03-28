«جامع درغوت» أحد أهم معالم مدينة طرابلس

يُعتبر “جامع درغوت” من أهم الجوامع في مدينة طرابلس، ويقع في محلة باب البحر، حيث يحدّه غربًا شارع درغوت، وجنوبًا زنقة الحمام الصغير، وهو أول جامع عثماني بُني داخل أسوار مدينة طرابلس.

وبحسب المتحف الوطني، “عُيّن “درغوت” واليًا على طرابلس سنة 1553م، واهتم بالتحصينات وإعادة بناء المدينة، وتُوفي سنة 1565م ودُفن في الجامع الذي يحمل اسمه”.

ووفق المتحف، “جدّد سقف الجامع على يد علي بك سنة 1604م، كما جُدِّد جزء من المبنى عام 1947م على يد المعماري علي أبوزيان، إثر الخراب الذي لحق به جراء القصف الجوي على طرابلس أثناء الحرب العالمية الثانية”.