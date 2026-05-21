جاموس أشقر.. «دونالد ترامب» يثير ضجة في بنغلاديش

تحوّل جاموس أبيض نادر في بنغلاديش إلى ظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أطلق عليه مالكه اسم “دونالد ترامب”، بسبب التشابه اللافت بين عرفه الأشقر وتسريحة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قصة أثارت اهتمامًا واسعًا وجذبت الزوار من مختلف المناطق.

وبات الجاموس، الذي يعيش في مزرعة بمدينة نارايانغانج على مشارف العاصمة البنغلاديشية دكا، حديث السكان والمؤثرين على مواقع التواصل، حيث يتوافد يوميًا عشرات الزوار والأطفال وصناع المحتوى لرؤيته والتقاط الصور معه قبل ذبحه بمناسبة عيد الأضحى نهاية الشهر الجاري.

وقال مالك الجاموس ضياء الدين مريدا إن شقيقه الأصغر هو من أطلق الاسم على الحيوان بعد ملاحظته التشابه الكبير بين عرفه الأشقر وشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يتوقف الاهتمام عند الاسم فقط، بل تحوّل الجاموس إلى نجم محلي تتناقل صوره ومقاطع الفيديو الخاصة به على نطاق واسع داخل بنغلاديش، خاصة مع مظهره المختلف وندرته كجاموس أمهق يتميز بفراء أبيض مائل إلى الوردي نتيجة نقص الميلانين.

ويحظى “دونالد ترامب” بعناية خاصة داخل المزرعة، حيث يحرص مالكه على سكب دلاء من الماء العذب على رأسه عدة مرات يوميًا قبل تمشيط عرفه الكثيف الذي يظهر بين قرنين طويلين ومنحنيين.

وقال ضياء الدين مريدا، البالغ من العمر 38 عامًا، لوكالة فرانس برس إن “الرفاهية الوحيدة التي يتمتع بها الجاموس هي الاستحمام أربع مرات يوميًا”، في إشارة إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به الحيوان منذ تحوله إلى حالة جماهيرية.

وأوضح مريدا أن أوجه الشبه بين الجاموس والرئيس الأمريكي تقتصر على لون الشعر فقط، مؤكدًا أن الحيوان “ودود جدًا ولا يتشاجر على الطعام ويعيش بشكل طبيعي مع بقية الحيوانات داخل الحظيرة”.

وتستعد بنغلاديش، التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين، لاستقبال عيد الأضحى في 28 مايو، حيث تشهد أسواق المواشي حركة كبيرة واهتمامًا متزايدًا بالحيوانات النادرة والمميزة.

وقال أحد الزوار، الذي حضر برفقة أصدقائه وأقاربه لرؤية الجاموس، إن التشابه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “واضح للغاية”، مضيفًا أن الحيوان أصبح حديث الناس في المنطقة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُطلق فيها أسماء مشاهير على الحيوانات في بنغلاديش، إذ سبق أن اشتهر ثور ذو جلد ذهبي يحمل اسم “نيمار”، تيمّنًا بلاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب لون شعره الأشقر البلاتيني.

وقبل أيام قليلة من عيد الأضحى، عبّر مالك الجاموس عن حزنه لاحتمال فقدانه بعد شهور من الاعتناء به، قائلاً إنه سيشتاق إلى “دونالد ترامب”، مضيفًا أن شهرة المزرعة ارتبطت بشكل كبير بهذا الحيوان.

وختم حديثه بالقول إن “جوهر عيد الأضحى هو التضحية”، في إشارة إلى اقتراب موعد ذبح الجاموس رغم تعلقه الكبير به.