جاهزية عالية في الأصابعة.. وتمركز فرق السلامة في نقاط استراتيجية

أفادت النشرة اليومية الصادرة عن بلدية الأصابعة، أن غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية سجلت اليوم حالة حريق واحدة اندلعت في أحد المنازل، بينما تمكن المواطنون من السيطرة على عدد من الحرائق البسيطة دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء.

وفي إطار الجهود المستمرة لرفع جاهزية فرق الطوارئ، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه الميداني في نقطتين رئيسيتين لضمان سرعة الاستجابة والتدخل عند الحاجة، وهما: مقر قسم السلامة الوطنية– الأصابعة، نقطة جندوبة.

وأكدت بلدية الأصابعة أن هذا الانتشار الميداني يأتي في سياق المتابعة الدقيقة للأوضاع وسرعة التعامل مع أي طارئ محتمل، سائلةً الله السلامة للجميع.

هذا وتُواصل بلدية الأصابعة، عبر لجنة إدارة الأزمة وقسم السلامة الوطنية، تنفيذ خطط استباقية وعمليات انتشار ميداني تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحوادث، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف الذي يشهد عادة زيادة في معدلات الحرائق.

ويأتي هذا التمركز الميداني في نقاط استراتيجية كجزء من خطة طوارئ معتمدة تشمل المراقبة المستمرة، وتلقي البلاغات على مدار الساعة، وتكثيف الوعي المجتمعي، من أجل تقليل الأضرار وحماية الأرواح والممتلكات.

وتعمل فرق السلامة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل البلدية لمواكبة المستجدات وتحديث الإجراءات بحسب تطورات الوضع الميداني.