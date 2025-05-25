جاهزية كاملة في الأصابعة.. حريق منزلي تحت السيطرة وفرق السلامة تواصل انتشارها الميداني

أعلنت بلدية الأصابعة، في نشرتها اليومية، تسجيل حالة حريق واحدة داخل أحد المنازل، وهي الحادثة الأولى من نوعها لهذا الموقع، بحسب ما أفادت به غرفة البلاغات التابعة لقسم السلامة الوطنية بالبلدية.

وبحسب البيان، تم رصد عدد من الحرائق البسيطة الأخرى، إلا أن المواطنين تمكنوا من السيطرة عليها دون الحاجة إلى تدخل فرق الإطفاء، مما يعكس مستوى الوعي والتعاون المجتمعي في مواجهة مثل هذه الحوادث.

ميدانياً، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في المواقع المحددة مسبقاً، لمتابعة الأوضاع عن كثب وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ محتمل.

وختمت البلدية بيانها بالدعاء بتمام السلامة لجميع المواطنين، مؤكدة على استمرار الجهود لضمان الأمن والسلامة العامة.