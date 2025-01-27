جبهة هوائية باردة قادمة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة

تبقى الأجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق البلاد خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة القصوى التي تكون دافئة نهاراً و تتراوح مابين ( 17-24)مْ.

وتوقعت الارصاد أن “تتكاثر السحب من حين لأخر هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، واحتمال تكّوْن ضباب أخر هذه الليلة وصباح يوم الغد على بعض المناطق الممتدة من الخمس إلى سرت، وبعض مناطق الخليج والجبل الأخضر”.

وبحسب الأرضاد، “تتأثر مناطق الشمال الغربى يوم الأربعاء بجبهة هوائية باردة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب يتخللها سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحياناً خلايا رعدية”.