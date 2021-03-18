جثث في بنغازي.. الأجهزة الأمنية تنفي ومصادر تُؤكد

أفادت مصادر إعلامية ومحلية من مدينة بنغازي، اليوم الخميس، بالعثور على أكثر من 10 جثث بالقرب من مصنع الإسمنت في منطقة الهواري بالمدينة.

وأوضح مصدر من نيابة بنغازي أن عدد الجثث التي عُثِر عليها في الهواري 11 جثة يُقدّر أنه مر 10 أيام على إلقائها خلف مصنع الإسمنت.

وبحسب ما نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن المصدر، فإن الجثث وُجِدت متحللة مُكبلة اليدين وقد تمت تصفيتها بإطلاق الرصاص مباشرة على الرأس.

من جهتها نفت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة بنغازي، ما قالت إنها شائعات حول العثور على جثث بالقرب من مصنع الأسمنت بالهواري، وأكدت أن الهدف منها تضليل الرأي العام لزعزعة استقرار الوضع الأمني في المدينة، بحسب الغرفة.

كما نشر الإعلام الحربي التابع لقوات حفتر، مقطع فيديو، أظهر تواجد وانتشار عسكري في المنطقة.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أصدر خليفة حفتر، تعليمات مشددة لضبط الأمن في بنغازي، بعد الخروقات الأمنية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية.

وشدّد حفتر على ضرورة أن تكون أي إجراءات قبض، صادرة من النيابة العسكرية بالأمن الظاهر وحسب الإجراءات القانونيـة، محذرا كل من يخالف هذه التعليمات بالمحاسبة والمحاكمة، بحسب ما نقلت “بوابة إفريقيا” الإخبارية

وتتضمن التعليمات إلزام جميع الوحدات العسكرية بطلاء آلياتها باللون المخصص للجيش، وإلصاق شعاراتها على الآليات العسكرية، وأن تكون حركة كل الآليات العسكرية وفق الضوابط المتبعة بالقوانين العسكرية.

وأمر حفتر بسداد قيمة إتمام إجراءات اللوحات المعدنية والكتيبات الخاصة بمواطني بنغازي وذلك لمدة شهر واحد، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تؤمن منع التجاوزات القانونية داخل المدينة وغيرها من المناطق الواقعة تحت سيطرة قواته.