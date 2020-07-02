جثث وأشلاء.. كشف متعاقب للمقابر الجماعية في ترهونة

قام فريق البحث التابع للجنة الخاصة بالمقابر الجماعية بترهونة اليوم الخميس، بعد إجراء الكشط الطبقي بالموقعين رقم c2 وB1 بمشروع الربط بمدينة ترهونة باستخراج 6 جثث مجهولة الهوية كاملة، وكانت جميعها مدفونة بملابسها، 2 معصوبتا الأعين والأرجل وجثة واحدة عبارة عن بقايا أشلاء.

وبعد تحديد معالم الجثت تم تصويرها وتوثيقها من قِبل الفريق ومن ثم انتشالها من مكانها بعد أن تم وضعها في الأكياس المخصصة ووضع الأرقام والعلامات الدالة عليها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق.

يُشار إلى أن اللجنة المكلفة بقرار صادر عن وزير العدل رقم (411) لسنة 2020 تضم في عضويتها البحث الجنائي والطب الشرعي ومركز الطب الميداني والدعم والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة و تعمل تحت إشراف مكتب النائب العام.

ولازالت اللجنة تواصل أعمال البحث والاستخراج إلى حين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية.

استمرار اعمال البحث والاستكشاف من قبل فريق إدارة البحث عن الرفات التابع للهيئة، حيث قام الفريق اليوم الخميس الموافق… Gepostet von ‎الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين‎ am Donnerstag, 2. Juli 2020

من جانبه قال الدكتور كمال السيوي رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن فرق الهيئة انتشلت اليوم 6 جثث من المقابر الجماعية في ترهونة ليصل إجمالي عدد الجثث 30 جثة تم جمعها وانتشالها من المقابر الجماعية في ترهونة منذ أن بدأت الهيئة العمل في ترهونة.

وأشار إلى أن إجمالي الجثث التي تم جمعها وانتشالها من المقابر الجماعية في جنوب طرابلس وترهونة بلغ 219 جثة وعدد من الرفات والأشلاء.