جثمان النجل الأصغر لـ«مرسي» يواري الثرى بجوار والده

وارى جثمان عبد الله النجل الأصغر للرئيس الراحل محمد مرسي الثرى أمس الجمعة بجوار والده، شرقي العاصمة القاهرة، وسط تواجد أمني.

حيث قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي أسرة مرسي في تصرحات صحفية:

“انتهت مراسم دفن عبد الله، بحضور كامل أسرته وأشقاء أبيه، بمقبرة مجاورة لوالده الراحل بمدينة نصر”.

كما أوضح أن إجراءات الدفن استغرقت نحو ساعة وسط حضور أمني أيضاً، بالإضافة إلى حضور أصدقاء لنجل مرسي بمحيط منطقة المقابر.

هذا وكشف عبد المقصود، أن السلطات المصرية، سمحت لأسامة نجل مرسي، والمحبوس حالياً بالخروج من محبسه وحضور مراسم الدفن.

وأشار إلى أن أفراداً من أسرة وعائلة مرسي، أدوا صلاة الجنازة على نجل الأخير، في وقت سابق من مساء الخميس بمشرحة زينهم، قبل أن تسمح السلطات أن ينتقل لمثواه الأخير لدفنه بجوار مقبرة والده.