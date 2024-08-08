«جدري القردة».. يستنفر الصحة العالمية لعقد اجتماع طارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أنها ستعقد اجتماعا طارئا بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بجدري القردة بين البشر.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه “ونظرا لانتشار جدري القردة خارج جمهورية الكونغو الديمقراطية واحتمال انتشاره داخل إفريقيا وخارجها، قررت المنظمة تشكيل لجنة طوارئ لتقديم المشورة بشأن ما إذا كان تفشي المرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة، وذلك أمر ذو أهمية دولية”.

وأضاف غيبريسوس أن اللجنة “ستجتمع في أقرب وقت ممكن، وسيتألف الاجتماع من خبراء مستقلين في مختلف المجالات ذات الصلة من جميع أنحاء العالم”.

وجدري القردة هو مرض معد نادر وشائع في المناطق النائية في وسط وغرب إفريقيا. وتتمثل أعراضه في الغثيان والحمى والطفح الجلدي والحكة وآلام العضلات.