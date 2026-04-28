جدل على مواقع التواصل.. «منصة تبيان» توضح حقيقة عطلة عيد العمال

نفت منصة “تبيان” صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار منسوب إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقضي بإعلان عطلة رسمية بمناسبة عيد العمال لعام 2026.

وأكدت المنصة، في بيان رسمي، أن القرار المتداول لا أساس له من الصحة، مشددة على أن مثل هذه القرارات تُنشر حصراً عبر القنوات والواجهات الرسمية التابعة للحكومة.

ودعت “تبيان” وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، مع أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي نشر أخبار مضللة.

ويأتي هذا التوضيح في ظل تزايد انتشار الأخبار غير الموثوقة عبر المنصات الرقمية، ما يعزز الحاجة إلى التحقق من المصادر الرسمية، خاصة فيما يتعلق بالقرارات الحكومية التي تمس شريحة واسعة من المواطنين.

تشهد منصات التواصل الاجتماعي نشاطاً متزايداً في تداول الأخبار المرتبطة بالعطل الرسمية والمناسبات، ما يجعلها عرضة للشائعات، خصوصاً في ظل الاهتمام الكبير بهذه القرارات من قبل الموظفين والقطاعات المختلفة، الأمر الذي يدفع الجهات الرسمية إلى التدخل لنفي المعلومات غير الدقيقة وتوضيح الحقائق.