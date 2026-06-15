جدل في أنقرة.. هل يتجه «أوزال» لتأسيس حزب جديد؟

تشهد الساحة السياسية في تركيا تطورات لافتة مع تصاعد الحديث عن ترتيبات جارية داخل صفوف المعارضة لتأسيس حزب جديد، في ظل الأزمة الداخلية التي تعصف بحزب الشعب الجمهوري بعد إقصاء أوزغور أوزال من منصب رئاسة الحزب بقرار قضائي.

ووفق ما كشفه الكاتب الصحفي التركي دنيز زيريك في مقال بصحيفة “نَفَس”، فإن مقربين من أوزغور أوزال يعملون على مسارين سياسيين متوازيين، يتمثل الأول في إمكانية الاندماج أو الاعتماد على حزب قائم بالفعل، بينما يقوم الخيار الثاني على تأسيس حزب جديد بالكامل للدخول في الحياة السياسية من بوابة مستقلة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب عودة كمال كيليتشدار أوغلو إلى رئاسة حزب الشعب الجمهوري بقرار قضائي، ورفضه إجراء انتخابات داخلية لاختيار قيادة جديدة للحزب، ما عمّق الانقسام داخل صفوف المعارضة التركية وفتح الباب أمام سيناريوهات سياسية غير مسبوقة.

وأشار زيريك إلى أن ملامح خطة أوزغور أوزال وفريقه بدأت تتبلور بشكل واضح، مؤكدًا أن “الحزب الجديد أصبح جاهزًا من الناحية التنظيمية”، وأن هذه الخطوة تمثل خيارًا استراتيجيًا بديلًا في حال تعذر العودة إلى قيادة الحزب الأم أو إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية.

وفي السياق ذاته، تداولت تقارير احتمالية أن يكون “الحزب الديمقراطي” (DP) أحد الخيارات المطروحة كمنصة سياسية بديلة، إلا أن رئيس الحزب الديمقراطي غولتكين أويصال نفى هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدًا عدم وجود أي لقاءات أو تواصل رسمي بهذا الشأن.

وكشفت مصادر مقربة من أوزغور أوزال عن تفاصيل أكثر دقة، مشيرة إلى أن التحضيرات وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن ملف الحزب الجديد “تم حسمه مبدئيًا”، في حين جرى استئجار مقرين في العاصمة أنقرة، أحدهما في منطقة تشوكورامبار الحيوية، والآخر في حي مصطفى كمال الذي بات مركزًا لعدد من الأنشطة السياسية والأحزاب خلال الفترة الأخيرة.

وتعكس هذه التحركات حالة من إعادة التموضع داخل المعارضة التركية، في وقت تتزايد فيه التوترات السياسية بين مختلف الأجنحة الحزبية، وسط ترقب لمآلات هذا الانقسام وتأثيره على المشهد الانتخابي المقبل.

هذا وتشهد تركيا منذ سنوات حالة من الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة، فيما يواجه حزب الشعب الجمهوري تحديات داخلية متكررة تتعلق بالقيادة والهوية السياسية.

وتعد أي خطوة نحو تأسيس حزب جديد من داخل صفوفه مؤشرًا على احتمال إعادة تشكيل الخريطة السياسية للمعارضة، خصوصًا في ظل التنافس الانتخابي المتصاعد.