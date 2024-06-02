جدل كبير في إسرائيل بعد الإعلان عن خطة بايدن لإنهاء الحرب

وصف كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الصفقة التي أعلنها الرئيس الأميركي جو بايدن، لتحقيق وقف طويل لإطلاق النار في غزة بأنها “ليست جيدة” موضحا أن إسرائيل لم ترفض مقترحات بايدن، لكنها “بحاجة لدراستها”.

من جانبه، تعهد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بإعطاء الدعم لنتنياهو لإتمام صفقة وقف إطلاق النار في غزة، بعد الإنذار الذي وجهه كل من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

بدوره، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن تراجع إسرائيل في هذا التوقيت عن قبول الصفقة المعروضة من جانب بايدن، يعني حكما بالإعدام على الرهائن وأزمة ثقة مع الجانب الأميركي والدول الوسيطة.

وحرك خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن مقترح إنهاء الحرب في غزة، المياه الراكدة بشأن مفاوضات الهدنة المتعثرة منذ عدّة أشهر، خاصة في ظل تجاوب الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، واستعداد الوسطاء للمضي قدمًا في العمل عليه تمهيدًا للحصول على موافقة طرفي الحرب لتنفيذ بنوده.