جدل واسع قبل مونديال 2026.. قيود أمريكية محتملة تُربك الجماهير الإفريقية

تشهد الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2026 حالة من الجدل المتصاعد، بعد تداول تقارير صحفية تشير إلى توجه داخل الولايات المتحدة لفرض إجراءات مشددة على تأشيرات دخول جماهير بعض الدول، في خطوة قد تلقي بظلالها على الحضور الجماهيري للبطولة.

ووفقًا لما يتم تداوله، فإن المقترح الجديد يتضمن فرض “كفالة مالية” على طالبي التأشيرة من دول محددة، قد تصل إلى 15 ألف دولار للبالغين، و5 آلاف دولار للأطفال، على أن يتم استرداد هذه المبالغ بعد مغادرة البلاد في الوقت المحدد. ويُقال إن هذه الإجراءات قد تدخل حيز التنفيذ مطلع أبريل المقبل، ضمن ما يُعرف ببرنامج “كفالة التأشيرة”.

دول إفريقية ضمن القائمة

تشير التقارير إلى أن القائمة الأولية للدول التي قد يشملها القرار تضم عددًا من المنتخبات الإفريقية البارزة، من بينها:

• الجزائر

• السنغال

• تونس

• كوت ديفوار

• الرأس الأخضر

كما يُرجح أن تشمل القائمة ما يقارب 50 دولة، في إطار سياسة تهدف ، بحسب الجانب الأمريكي ، إلى تشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية.

مخاوف من توسّع القرار

المفاجأة الأكبر التي أثارت القلق، هي احتمال امتداد هذه الإجراءات لتشمل اللاعبين والأجهزة الفنية والبعثات الرسمية، وهو ما قد يخلق أزمة تنظيمية حقيقية قبل انطلاق البطولة.

في المقابل، يتحرك الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحتواء الموقف، حيث تشير مصادر إلى وجود مساعٍ لإعفاء اللاعبين والمدربين من هذه القيود عبر ترتيبات رسمية، غير أن مصير الجماهير لا يزال غير واضح حتى الآن.

تأثير محتمل على أجواء البطولة

ويرى مراقبون أن فرض مثل هذه القيود المالية قد يشكل عائقًا كبيرًا أمام جماهير المنتخبات الإفريقية، التي تُعرف بحضورها القوي وتأثيرها اللافت في المدرجات، ما قد يؤثر على الأجواء العامة للبطولة.

ويبقى السؤال المطروح بقوة: هل نشهد نسخة من كأس العالم تفتقر للحضور الجماهيري الحقيقي، خاصة من القارة الإفريقية، بسبب قيود التأشيرات؟

في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، تظل هذه التقارير محل متابعة دقيقة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات قد تعيد رسم ملامح مونديال 2026.