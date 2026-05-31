جدل واسع.. هل تخطط إسرائيل لمهاجمة مصر وتركيا؟

أثار تقرير عبري جدلًا واسعًا بعد تداول تصريحات منسوبة للجاسوس الإسرائيلي السابق جوناثان بولارد، تحدث فيها عن احتمال مواجهة عسكرية مستقبلية مع مصر وتركيا، في نقاش انتشر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي وأثار موجة من التفاعل في المنطقة.

وقالت منصة “ناتسيف نت” الإسرائيلية إن ما جرى تداوله استند إلى تقرير مصري انتشر على نطاق واسع، زعم أن بولارد كشف عن خطة إسرائيلية تستهدف مصر وتركيا، ما دفع المنصة إلى التحقق من صحة هذه الادعاءات وتوضيح سياقها الحقيقي.

وأوضحت المنصة أن التصريحات المنسوبة لبولارد تعود إلى مقابلة إعلامية في أواخر مايو 2026، حيث أشار خلالها إلى أن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال صراعات مستقبلية مع مصر وتركيا، معتبرًا أن التهديد الإيراني يمثل مقدمة لتحديات إقليمية أوسع.

وأضاف التقرير العبري أن بولارد تحدث في مقابلة مع قناة “7” عن رؤيته الاستراتيجية، مؤكدًا أن بعض الدول في المنطقة قد تشكل تهديدًا مستقبليًا، وهو ما تم تداوله في الإعلام العربي بصياغات وصفتها المنصة بالدراماتيكية.

وأكدت “ناتسيف نت” أن جوهر تصريحات بولارد تمحور حول دعوة إسرائيل إلى الاستعداد لمواجهة محتملة مع تركيا ومصر، اللتين اعتبرهما في رؤيته الشخصية تهديدًا استراتيجيًا بعيد المدى، دون أن يرتبط ذلك بأي خطط عملياتية رسمية.

وشددت المنصة على أن ما جرى تداوله لا يعكس أي معلومات استخباراتية أو عسكرية حديثة، موضحة أن بولارد لم يعد جزءًا من أي منظومة أمنية أو استخباراتية إسرائيلية منذ عقود، ولا يمتلك أي وصول إلى خطط الجيش الإسرائيلي الحالية.

وأشارت إلى أن تصريحاته تُصنّف ضمن إطار التحليل السياسي والاستفزاز الإعلامي المرتبط بخطابه المتشدد، خصوصًا بعد إعلان دخوله الحياة السياسية في إسرائيل وترشحه ضمن حركة جديدة، ما يمنحه حضورًا إعلاميًا مثيرًا للجدل.

وأضاف التقرير أن بعض وسائل الإعلام العربية بالغت في تفسير التصريحات، وطرحتها كـ“كشف عن نوايا إسرائيلية”، وهو ما ساهم في تصاعد الجدل الشعبي والإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.

كما لفتت المنصة إلى أن هذه التفاعلات جاءت في توقيت حساس يشهد توترًا سياسيًا وأمنيًا في الإقليم، مع استمرار حساسية العلاقات بين إسرائيل وكل من مصر وتركيا، رغم وجود معاهدة سلام قائمة مع القاهرة منذ عام 1979، مقابل علاقات متقلبة مع أنقرة تتأرجح بين التعاون والتوتر.

ويُذكر أن جوناثان بولارد كان يعمل جاسوسًا لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة خلال ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يُدان بتسريب وثائق سرية وحكم عليه بالسجن، ثم أُفرج عنه لاحقًا ليهاجر إلى إسرائيل، حيث بقي شخصية مثيرة للجدل بسبب تصريحاته ومواقفه السياسية.